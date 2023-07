Wiosną tego roku pojawiło się mnóstwo informacji o zakończeniu małżeństwa Joanny Krupy i Douglasa Nunesa. Wówczas informowano, że amerykański przedsiębiorca złożył pozew o rozwód, pisząc w uzasadnieniu o "różnicach nie do pogodzenia". Modelka odniosła się do sprawy, zamieszczając w sieci kilka słów od siebie. "Razem z mężem podjęliśmy wspólną decyzję o separacji. Mamy między nami prywatną umowę, która jest naszą sprawą i idziemy naprzód jako przyjaciele i nadal żyjemy codziennie jako rodzina dla naszej córki, którą oboje stawiamy na pierwszym miejscu. Ze względu na moją rodzinę nie będę tego dalej komentowała, tylko powiem, że każdy z nas jest zaangażowany w zapewnienie szczęścia drugiej osobie, abyśmy mogli być najlepszymi rodzicami, idąc naprzód" - pisała.

Joanna Krupa i Douglas Nunes znowu razem? Pojechali na wspólne wakacje

Od tamtej pory minęło już kilka miesięcy, a fani Joanny Krupy mogą czuć się nieco zdezorientowani. Wszystko za sprawą wymiany serdeczności między jeszcze małżonkami w mediach społecznościowych oraz wspólnych włoskich wakacji.

Na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani spekulowali na temat domniemanego powrotu pary. "Rozwodu nie będzie? Super" - napisała jedna z internautek. "Myślę, że to tylko wspólne wakacje z córką" - dodała kolejna. Do reakcji postanowiła odnieść się sama zainteresowana. Joanna Krupa nie pozostawiła żadnych złudzeń, twierdząc, że rodzinne wakacje we Włoszech zostały zaaranżowane specjalnie dla córki.

Douglas Nunes wycofał pozew o rozwodowy? Nic z tych rzeczy

Jak podaje portal Pudelek, w obliczu mnożących się niejasności jeden z zagranicznych serwisów miał sprawdzić, czy Douglas Nunes wycofał pozew o rozwód. Jak się okazuje, dokument wciąż jest aktualny. Mało tego, według źródła serwisu rozwód nie musi oznaczać końca miłości. Za to ma być dobrze opłacalny. "Asia ma zarejestrowane na Florydzie dwie firmy, a jako samotna matka ma przywileje i płaci o wiele niższe podatki. Wiele "małżeństw" z tego powodu nawet specjalnie nie bierze ślubu. Żyją na kocią łapę, bo to się im po prostu opłaca" - twierdzi informator portalu.

Joanna Krupa z mężem i córką instagram.com/@joannakrupa