Syn Sylwii Peretti zginął w wypadku samochodowym w nocy z 14 na 15 lipca. 24-latek kierował samochód, który wpadł w poślizg i dachował. Razem z nim śmierć poniosło trzech młodych mężczyzn. Zgodnie z najświeższymi informacjami z prokuratury, wyniki badania toksykologicznego wskazują, że był pod wpływem alkoholu w momencie kierowania pojazdem. W piątek 21 lipca odbył się pogrzeb Patryka. Zrozpaczona matka nie mogła powstrzymać łez. Pożegnała jedynego syna czterema słowami.

Poruszający napis na wiązance od Sylwii Peretti

Urna z prochami syna Sylwii Peretti spoczęła na krakowskim Cmentarzu Grębałowskim. W pogrzebie wzięło udział wiele osób. Złożyli wieńce zmarłemu i odprowadzili urnę na miejsce spoczynku. Podczas ceremonii kolega zmarłego zdecydował się przemówić do zebranych. Sylwia Peretti wciąż nie zabrała publicznie głosu w związku z tragedią. Pozwoliła, aby przemówił za nią wieniec żałobny, który złożyła obok prochów syna. "Najukochańszemu synowi. Kochająca mama" - widniał napis na szarfie wiązanki. Więcej zdjęć z pogrzebu znajdziecie w galerii u góry strony.

Ksiądz wygłosił poruszające przemówienie na pogrzebie syna Peretti

Ksiądz, który udzielił pochówku Patrykowi, nad jego urną powiedział, że przyszedł on spotkać się z Bogiem, w czym towarzyszą mu bliscy. Po chwili się do nich zwrócił. "Przyjaciele zmarłego Patryka: smutne bywają rozstania, z którymi nieraz trudno się pogodzić, lecz daleko smutniejsze są pożegnania, gdy ktoś nam bliski na zawsze odchodzi. Bo tak już jest urządzony ten świat, że co jakiś czas następuje zmiana pokoleń" - mówił ksiądz. Rodzinie zmarłym jeszcze raz składamy najszczersze kondolencje.