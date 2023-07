Karolina Pisarek wystawiła niedawno na sprzedaż swój luksusowy apartament na warszawskim Mokotowie. Mieszkanie modelki wykończone w wysokim standardzie ma trzy pokoje i 110 m2 powierzchni. Kosztuje obecnie niecałe pięć milionów złotych, choć Karolina kupiła je za ponad dwa miliony. W rozmowie z dziennikarzem Plotka, Bartoszem Pańczykiem, była uczestniczka "Top model" po raz pierwszy skomentowała doniesienia mediów w tej sprawie i wytłumaczyła, dlaczego czeka ją przeprowadzka.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Pisarek o sprzedaży mieszkania. "Chciałabym te pieniądze zainwestować w biznesy"

Dlaczego Karolina Pisarek sprzedaje mieszkanie? Modelka zabrała w tej sprawie po raz pierwszy głos przed kamerą Plotka

Rozstanie z wieloletnią menedżerką, to niejedyne zmiany w życiu Karoliny Pisarek. Modelka powiedziała Plotkowi, że powoli budzi się w niej bizneswoman. Ponieważ na sprzedaży mieszkania, które kupiła trzy lata temu, może teraz sporo zarobić, nie ma problemu, by to zrobić. Tym bardziej, że dodatkowy zarobek pomoże jej dalej się rozwijać. Znalezienie kupca nie spędza jej jednak snu z powiek. "Mi nie zależy na tym aż tak, żeby sprzedać to mieszkanie, ale jak się uda, to super. Nie mam na to parcia" - powiedziała Plotkowi i wytłumaczyła, skąd w ogóle taka decyzja, by zamieścić ogłoszenie sprzedażowe. Zdjęcia jej apartamentu na sprzedaż, w którym miała mieszkać z mężem na dłużej, znajdziesz w galerii na górze strony.

Chcę żeby pieniądz robił pieniądz. Myślę, że dzisiaj jest idealny czas na to żeby sprzedać mieszkanie. Pierwszy raz to właściwie komentuję. Chciałabym te pieniądze zainwestować w coś innego, czyli w biznesy i działać. Nie będę kupowała teraz nowego mieszkania. Mam taką potrzebę zmiany w życiu, że chcę mieć jeszcze coś więcej. Mam potrzebę przekraczania granic i wychodzenia ze strefy komfortu. Na pewno jest mądrze mieć wiele źródeł zarobku. Z wynajmu mieszkania tez są bardzo fajne pieniądze, bo jest stały zarobek i praktycznie nie trzeba nic robić - powiedziała nam Karolina Pisarek.

barbie - premiera filmu KAPiF.pl / KAPIF.pl

Mieszkanie, które Karolina Pisarek kupiła, gdy miała 23 lata, było spełnieniem jej marzeń. "Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam mieszkanie, w którym garderoba jest większa od mojej sypialni, to wiedziałam, że to odpowiednie miejsce na przeprowadzkę z całym moim dobytkiem" - opowiadała w tamtym czasie Plotkowi. Wiadomo że jej luksusowy apartament to dwupiętrowy loft z oknami o wysokości 6 metrów po trzech stronach świata. Aranżacją wnętrz zajął się w nim włoski projektant. Ponadto modelka miała w nim do swojej dyspozycji jacuzzi oraz taras z ogrodem na dachu.