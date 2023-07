Tony Bennett zmarł w Nowym Jorku. Legendarny wokalista jazzowy miał 96 lat

Tony Bennett, legendarny wokalista popowy i jazzowy, zmarł po siedmioletniej walce z chorobą Alzheimera. Miał 96 lat. Publicystka Sylvia Weiner potwierdziła śmierć Bennetta, ujawniając, że odszedł w piątek rano (21 lipca) w rodzinnym Nowym Jorku. Oficjalna przyczyna śmierci nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej. Muzyk niedługo miał obchodzić 97. urodziny. Jego kariera zawodowa trwała osiem dekad.

Tony Bennett nie żyje

Pomimo choroby Alzheimera, na którą cierpiał artysta, wciąż nagrywał i występował. W wieku 85 lat był najstarszym muzykiem z numerem jeden na amerykańskiej liście przebojów. Głośno zrobiło się o nim z powodu współpracy z Lady Gagą. Jego ostatni publiczny występ miał miejsce w 2021 roku w Radio City Music Hall właśnie z wokalistką. Jego rówieśnik, Frank Sinatra, nazwał go najpopularniejszym piosenkarzem na świecie. Ciepło wypowiadała się o nim również Lady Gaga.

Z trudem patrzy się na to, jak ukochana osoba ma Alzheimera lub demencję - mówiła Lady Gaga przed koncertem w USA Today. Nie rozmawialiśmy o tym. Skoncentrowałam się na tym, aby opiekować się nim w trakcie nagrań i podążać za nim. Nauczył mnie, że podążanie za najmądrzejszą osobą na scenie jest właściwą drogą, szczególnie że jazz jest bardzo złożoną muzyką, wymaga prawdziwej obecności. Tu nie chodzi o mnie a o nas - wyznała artystka.

Tony Bennett Fot. Agencja Wyborcza.pl

Wokalistka bardzo dobrze wspomina współpracę z legendą. "Bardzo go kocham. Cały czas za nim tęsknię. Współpraca z nim to prawdziwy dar, który zachowam do końca życia. Czas spędzony wspólnie z Tonym zmienił moje życie na zawsze" - podkreślała. W wywiadzie dla telewizyjnego programu "60 minutes" poświęconego artyście przyznała, że fakt, że mogła być kobietą, która odprowadziła go ze sceny po raz ostatni, był dla niej wielkim zaszczytem.

Kariera Tony'ego Bennetta

Artysta nagrywał od 1949 roku. Był jednym z najlepszych wykonawców muzyki pop w latach 50. i wczesnych 60. Bennett odnotował ponowny wzrost kariery w latach 90., a później w nowym tysiącleciu, pod kierownictwem swojego syna Danny'ego. Stworzył niezapomniany duet "Body and Soul" z Amy Winehouse i wydał pełnometrażowy album w duecie z Dianą Krall oraz parę nagrań z Lady Gagą. Zdobywca 18 nagród Grammy (z 36 nominacjami) i nagrody Recording Academy za całokształt twórczości w 2001 roku. Tony Bennett zdobył także dwie nagrody Emmy. W 2005 roku został uhonorowany przez Kennedy Center, a w 2006 roku otrzymał tytuł National Endowment for the Arts Jazz Master.