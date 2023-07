Anna Lewandowska ciężko pracuje na własną markę. Trenerka już dawno przestała być tylko żoną Roberta Lewandowskiego. Od lat buduje własne biznesy i prestiż. W Polsce zdobyła ogromną popularność. Wiele osób ma ją za guru w kwestii treningów i zdrowego trybu życia. Odkąd przeprowadziła się do Barcelony, gdzie piłkarz podpisał kontrakt z FC Barceloną, Lewandowska stara się rozwinąć markę także w Hiszpanii. Uczy się języka, zapisała się na zajęcia bachaty, które wprowadziła do swojej aplikacji, poznała nowe grono trenerów. Ma także za sobą organizację treningów na świeżym powietrzu. Nadszedł jednak czas na zmiany. Podzieliła się trudną decyzją na Instagramie.

Anna Lewandowska rezygnuje z centrum fitness w Polsce

Trenerka prowadzi wiele biznesów. Stworzyła aplikację treningową, markę ze zdrową żywnością oraz z kosmetykami. Otworzyła także centrum fitness. Choć od wielu lat Polska nie jest stałym miejscem zamieszkania Lewandowskich, biuro mieści się w Warszawie. W stolicy znajduje się również Healthy Center by Ann. To miejsce, w którym pod okiem trenerów ćwiczy wiele gwiazd m.in. Małgorzata Rozenek czy Marcin Hakiel. Wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Anna Lewandowska poinformowała na Instagramie, że zamyka siłownie w Polsce.

Dziś kilka słów o zmianach, które nadchodzą. Nie jest to dla mnie łatwe. […] Zawsze staram się was inspirować do zdrowego trybu życia, ale także do rozwoju i podążania za waszymi marzeniami. Ja takie marzenia również mam, które chcę realizować. Od momentu przeprowadzki do Barcelony marzę o tym, aby rozwijać swoje firmy również tutaj. Intensywnie nad tym pracuję razem z moimi zespołami. [...] W tym kierunku podjęłam ważne decyzje. Niełatwą. Aż łezka w oku się kręci. Przygoda z Healthy Center by Ann we wrześniu dobiega końca. Rozpoczynam pracę nad nowym projektem - mówiła na InstaStories Lewa.

Lewandowska jednak nie pozostawi podopiecznych i pracowników na lodzie. W słownym oświadczeniu zapowiedziała, że jeden z jej współpracowników i trenerów otwiera w stolicy własne studio fitness, gdzie będzie pracować cały zespół Healthy Team Anny Lewandowskiej. Ciekawe, nad czym obecnie pracuje trenerka. Może otworzy podobną przestrzeń w Barcelonie? Czas pokaże. Tymczasem w galerii u góry strony znajdziecie zdjęcia trenerki w swoim żywiole.