20 lipca bramkarz Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, i jego partnerka Alessia Elefante przeżyli prawdziwe chwile grozy. Zostali napadnięci w mieszkaniu, znajdującym się w Paryżu. Włamywacze ukradli kosztowności, warte ponad dwa miliony złotych.

Koszmarne chwile Gianluigiego Donnarummy. Piłkarz został zaatakowany we własnym domu

Francuski portal Actu17 podaje, że włoski piłkarz Gianluigi Donnarumma, grający obecnie dla zespołu Paris Saint-Germain został brutalnie napadnięty we własnym domu. Nie był wtedy sam. Towarzyszyła mu partnerka Alessia Elefante.

Donnarumma i Elefante dopiero co zdążyli wrócić z wakacji, a już spotkały ich nieprzyjemności. Jak informują zagraniczne media, do zdarzenia miało dojść w środku nocy. Włamywacze mieli dostać się do mieszkania przez drzwi wejściowe. Gospodarzy związano, rozebrano, a następnie zamknięto w pokoju, tak aby nie przeszkadzali w napadzie. Z domu wyniesiono wiele kosztowności o łącznej wartości 500 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje ponad dwa miliony złotych.

Po napaści Donnarumma znalazł schronie w hotelu. Prokuratura wszczęła śledztwo

Ostatecznie Donnarumma i Elefante zdołali się wydostać z mieszkania. Około godziny w 3.00 w nocy dotarli do pobliskiego luksusowego hotelu, gdzie otoczono ich opieką i udzielono pierwszej pomocy. Obsługa hotelu natychmiast zawiadomiła policję. Z ich relacji wynika, że zarówno piłkarz, jak i jego partnerka, byli w ogromnym szoku i nie potrafili powstrzymać emocji. Jak informuje BBC, paryska prokuratora zdążyła już rozpocząć śledztwo w sprawie brutalnego włamania. Więcej zdjęć Donnarumma i Elefante znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

