W roli prowadzących "Dzień Dobry TVN" nie zobaczymy już Małgorzaty Rozenek, Agnieszki Woźniak-Starak, Gosi Ohhme, Anny Kalczyńskiej i Andrzeja Sołtysika. Duże zmiany zdziwiły wszystkich fanów śniadaniówki. Nieoficjalnie mówiło się, że do nowej ekipy ma dołączyć Martyna Wojciechowska. Fani dziennikarki nie musieli długo czekać na odpowiedź. Niestety Wojciechowska zaprzeczyła tym doniesieniom. Oprócz podróżniczki na kanapie prowadzących miała pojawić się jeszcze jedna znana dziennikarka - Katarzyna Bosacka. Ta z kolei dodała na swój profil bardzo dwuznaczny wpis. "Tak, to prawda! Wracam do telewizji na dużą antenę! Bardzo się cieszę, bo wiem, że wiele osób na to czekało. Na razie jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, ale powiem jedno: to będzie ekscytujące, dziennikarskie zajęcie. Trzymajcie kciuki!" - napisała. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Katarzyna Bosacka przyjęła propozycję konkurencji

Fani byli pewni, że już niedługo będą mogli oglądać Katarzynę Bosacką w roli prowadzącej "DDTVN". Tymczasem ta miała całkiem inne plany. W dniu swoich 51. urodzin opublikowała w mediach społecznościowych wpis, który wyjaśnił całą sytuację. Dziennikarka dostanie swój własny program i to w całkiem innej stacji. "Tęskniliście za programem "Wiem, co jem"? Dziś, w dniu moich urodzin, przychodzę do was z radosnym prezentem!" - zaczęła wpis Bosacka.

Katarzyna Bosacka będzie prowadzącą nowego programu

"Od października w Canal+ będziecie mogli oglądać mój nowy program "Bosacka daje radę". Znów rzucę się w wir zakupów, czytania etykiet i obnażania sztuczek marketingowych producentów żywności. Będziecie oglądać?" – oświadczyła gwiazda. Co wy na to? ZOBACZ TEŻ: Janachowska nie przejmuje się zwolnieniem Rozenek z "DDTVN". "Kiedyś jej nie było i wszyscy żyli"