Marek Sierocki uchodzi za prawdziwą legendę polskiego dziennikarstwa. W latach 80. rozpoczął pracę w TVP i miał okazję pojawia się we flagowym programach stacji, a także komentować Eurowizję. Okazuje się, że jakiś czas temu przeszedł on chwile grozy. Wszystko za sprawą diagnozy.

Marek Sierocki miał nowotwór

Marek Sierocki miał ostatnio okazję udzielić obszernego wywiadu Plejadzie, w którym opowiedział o tym, jak zmieniło się jego życie na przestrzeni ostatnich lat. Okazuje się, że półtora roku temu usłyszał mrożącą krew w żyłach diagnozę. Pomimo bardzo dobrych wyników badań zachorował na nowotwór. Nie mógł w to uwierzyć.

Półtora roku temu dowiedziałem się, że mam nowotwór prostaty. Byłem w szoku, zwaliło mnie to z nóg. Regularnie się badałem i zawsze miałem dobre wyniki. Nie miałem żadnych objawów. Nic nie wskazywało na to, że jestem chory. Nawet poziom PSA miałem prawidłowy. Gdy usłyszałem diagnozę, całe życie przeleciało mi przed oczami. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego akurat mnie to spotkało i czy uda mi się pokonać tę chorobę - mówił Marek Sierocki w rozmowie z Plejadą.

Marek Sierocki obawiał się o życie

Marek Sierocki bardzo szybko podjął się leczenia, jednak wciąż obawiał się o swoje życie. Na tydzień przed operacją wyruszył w podróż do Barcelony. W jego głowie krążyły myśli, że może ją zobaczyć po raz ostatni. "Tydzień przed operacją poleciałem do Barcelony, czyli miejsca, które kocham. Odwiedziłem wszystkie ulubione tapas bary i poszedłem na mecz FC Barcelony. Z tyłu głowy miałem myśl, że to może być mój ostatni wyjazd w życiu" - dodał Sierocki. Na szczęście dziennikarz trafił w ręce bardzo dobrych lekarzy i wrócił do zdrowia. Zdjęcia Marka Sierockiego znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Marek Sierocki debiutuje jako prowadzący w programie 'Szansa na sukces' Fot. Roman Rogalski / Agencja Wyborcza.pl