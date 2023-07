Adriana Chechik to amerykańska aktorka filmów dla dorosłych. Jej pseudonim artystyczny pochodzi od nazwiska reżysera horroru, Davida Chechika. Pracę w branży zaczęła już w 2018 po namowie swojego kolegi, który był tancerzem w jednym z klubów w Miami. Aktorka jest u szczytu swojej kariery. Aktualnie trenduje także na Twitchu. W 2022 roku znalazła się na pierwszym miejscu listy najlepszych gwiazd filmów dla dorosłych AEBN. Niestety, w ostatnim czasie uległa bardzo poważnemu wypadkowi. Więcej zdjęć Adriany znajdziesz w galerii na górze strony.

Adriana Chechik wskoczyła do płytkiego basenu. Teraz zmaga się ze strasznymi konsekwencjami

Wszystko wydarzyło się w 2022 roku podczas jednej z imprez organizowanych przez platformę streamingową Twitch. Aktorka od dłuższego czasu jest streamerką i została zaproszona na jedno z popularnych wydarzeń - TwitchCon. W evencie brali udział także inni streamerzy. Podczas pojedynku w gąbkach, gdzie zawodnicy mieli za zadanie zrzucić innych przeciwników z platformy, doszło do poważnego wypadku. Aktorka wygrała całą konkurencję i ucieszona wskoczyła na plecy do basenu z gąbkami. Warstwa amortyzująca okazała się zbyt płytka. Chechik złamała kręgosłup w dwóch miejscach. Nagranie z wypadku możecie obejrzeć na filmiku poniżej.

Adriana Chechik w wyniku wypadku straciła dziecko

Aktorka wyznała podczas jednego ze streamów, że w momencie doznania urazu była w ciąży. O sytuacji dowiedziała się dopiero w szpitalu. Od dłuższego czasu zmaga się z negatywnymi komentarzami na swój temat. Niedawno opublikowała post na Instagramie, w którym prosi fanów o więcej empatii i zrozumienia. "To bardzo dziwne niszczyć kogoś, kogo nie znasz. Mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć do przyszłości, w której nasze myśli będą pozytywne. Zachęcam do zastanowienia się, czy twoje myśli są negatywne lub agresywne w stosunku do innych" - pisze aktorka na swoim profilu. Część fanów stanęła w obronie Adriany, pisząc: "Nie ma tutaj miejsca na głupców, patrz na nich wszystkich z góry, królowo". Poniżej możecie obejrzeć także filmik, w którym aktorka opowiada o wypadku i pokazuje blizny.