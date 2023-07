Jarosław Jakimowicz nie będzie już pracował w TVP. Wiadomo, że wpływały na niego skargi od koleżanek z pracy. "Niestety to prawda. Kolejne panie nie wytrzymywały współpracy z Jarosławem Jakimowiczem" - potwierdził w rozmowie z "Faktem" Samuel Pereira, który od kwietnia jest wicedyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Magdalena Ogórek i Anna Popek nie skomentowały sprawy, ale swoje trzy grosze postanowiła dorzucić znana z "Wiadomości" Danuta Holecka.

Jarosław Jakimowicz znika z mediów publicznych za skandaliczne zachowanie. Danuta Holecka ma jednak z nim same miłe wspomnienia

Jarosław Jakimowicz już w czerwcu stracił pracę w "Pytaniu na śniadanie", gdzie przygotowywał reportaże. W lipcu zniknął też z programu "W kontrze". Jak się okazuje, to jednak nie koniec, bo ostatecznie celebryta całkowicie znika z mediów publicznych. "Na zachowania, o których się dowiedzieliśmy, zwyczajnie nie może być miejsca w telewizji. Można być ekspresywnym na wizji, telewizja lubi wyraziste postaci, ale nie można w pracy niszczyć innych, obrażać i poniżać. Chodzi o szacunek dla drugiego człowieka i nie zamierzamy godzić się na inne postawy" - oświadczył Samuel Pereira, wicedyrektor TAI. Magdalena Ogórek i Anna Popek, które blisko współpracowały z Jakimowiczem, nie skomentowały tej sprawy, ale wizerunek zwolnionego prezentera postanowiła ocieplić Danuta Holecka, szefowa "Wiadomości" TVP. Prezenterka w przeciwieństwie do koleżanek ze stacji miło go wspomina. Jesteście zaskoczeni?

Jak widzieliśmy się z Jarkiem na korytarzu, to miło mówiliśmy sobie "dzień dobry". Ale ja z nim nie współpracowałam i nie mogę nic powiedzieć na temat współpracy, bo nie wiem, jaki był wtedy - stwierdziła Danuta Hoelcka w rozmowie z "Faktem".

Główną przyczyną zwolnienia z TVP Jakimowicza były nieustanne skargi, które wpływały na prezentera do szefostwa stacji. Wirtualne Media podzieliły się informacją, jaką prezenter dostał od szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Michała Adamczyka. "W związku z licznymi przykładami pana nieprzyzwoitych zachowań, zwłaszcza wobec współpracujących z TVP Info kobiet, podjąłem decyzję o natychmiastowym zakończeniu współpracy z panem. Pana postawa odbiega od obowiązujących w spółce standardów oraz ogólnie przyjętych norm społecznych" - miał usłyszeć Jakimowicz.