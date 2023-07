Magda Gessler jest właścicielką kilku restauracji, które cieszą się sporą popularnością. Restauratorka ukochała sobie przemysł cukierniczy. W jej lokalach znajdziemy mnóstwo słodkości w tym tych bardziej sezonowych. Obecnie oferuje ona jagodzianki, a ich cena przyprawia o zawrót głowy. Tak podsumowała je Klaudia Halejcio.

Klaudia Halejcio wprost o cenach jagodzianek Gessler

O jagodziankach Magdy Gessler mówi się dużo, szczególnie za sprawą ich zabójczo wysokich cen. Za jedną bułeczkę w Słodki Słony trzeba zapłacić 28 złotych. Nie umknęło to uwadze Klaudii Halejcio, która w rozmowie z Pudelkiem wprost przyznała, że jest to przesada. Oczywiście w jej głosie dało się wyczuć nutkę sarkazmu, kiedy zwróciła się do samej restauratorki.

To szaleństwo. Jak można wydawać tyle kasy, naprawdę! To przesada, to już jest szczyt bezczelności, serio. Magda, oszalałaś?! Trzydzieści złotych kosztuje. Ja ostatnio mówię: "Whaaat? Serio - trzy dychy jagodzianka?" - mówiła z nutką sarkazmu Klaudia Halejcio w rozmowie z Pudelkiem.

Jagodzianki Gessler są warte swojej ceny?

Jeszcze rok temu o tej porze za jagodzianki Magdy Gessler trzeba było zapłacić pięć złotych mniej, niż dziś. Wtedy też wybraliśmy się do lokalu Słodki Słony, aby spróbować jej słodkości. Ku uciesze naszego reportera, bułki wypełnione po brzegi jagodami faktycznie są smaczne. Dało się mocno wyczuć maślany smak, a dodatkowo ilość kruszonki nie była przesadzona. Drożdżówki są bardzo dobrze przygotowane, jednak nie najlepsze na świecie. Zdjęcie z lokalu znajdziesz w naszej galerii na górze strony.