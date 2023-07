Celebryci uwielbiają inwestować pieniądze w różnego rodzaju biznesy, które mogą być dla nich niezłym zabezpieczeniem finansowym. Część z nich stawia na zakup nieruchomości pod wynajem, inni natomiast otwierają własne marki odzieżowe czy restaurację. Gastronomiczną drogę obrał Robert Lewandowski. Popełnił jednak jeden, zdaniem eksperta, poważny błąd.

Zobacz wideo Byliśmy w restauracji Roberta Lewandowskiego NINE's. Warto ją odwiedzić?

Robert Lewandowski zaliczył wpadkę wizerunkową

W październiku 2021 roku Robert Lewandowski podzielił się z fanami nowym projektem, nad którym długo pracował. Na terenie Browarów Warszawskich otworzył restaurację NINE's. Lokal jest zachowany w sportowym stylu, a na miejscu serwowane są dania kuchni amerykańskiej, polskiej oraz azjatyckiej. Goście mogą się napić orzeźwiającej lemoniady oraz drinków. Zabrakło jednak pozycji bezalkoholowych, co nie umknęło ekspertowi od leczenia uzależnień. W najnowszym poście na Facebooku wytknął mu to, że w miejscu promującym sport promuje alkohol.

Nie ma żadnego wyboru, dla kogoś, kto lubi drinki, a nie cierpi alkoholu. Niech ci, którzy są sami z siebie marką, mając ochotę na knajpiane projekty idą za tym przykładem, nie popełniając tak kardynalnego błędu wizerunkowego jak nasz "futbolowy papież" Robert Lewandowski, który w swojej warszawskiej knajpie, poobwieszanej sportowymi akcesoriami, promuje i sprzedaje trujący alkohol - pisał Robert Rutkowski.

Ekspert od uzależnień uderza w Annę Lewandowską

Robert Rutkowski nie szczędził również słów krytyki w stronę Anny Lewandowskiej. Wytknął jej, że od lat promuje w mediach społecznościowych zdrowy styl życia, w czasie gdy jej mąż oferuje alkohol w restauracji. Twierdzi, że była to ogromna porażka wizerunkowa. "Za Gierka było to jeszcze do przyjęcia, ale współcześnie jest to zwykła żenada, tym bardziej, gdy ma się żonę uchodzącą za ekspertkę od zdrowego stylu życia. Spec od wizerunku zawalił robotę w jak najgorszym stylu" - dodał. Zdjęcia z restauracji Roberta Lewandowskiego znajdziesz w naszej galerii na górze strony.