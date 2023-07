Piotr Gembarowski był początkującym dziennikarzem, gdy dostał propozycję pracy od TVP. Wtedy jego kariera ruszyła z kopyta - był prezenterem słynnego "Teleexpressu", a na dodatek udało mu się poderwać Edytę Górniak, co tylko wzmocniło jego pozycję w oczach innych. Niestety sielanka nie trwała długo i para rozeszła się nagle, w atmosferze skandalu, ale młodemu dziennikarzowi i prezenterowi to nie zaszkodziło. Wręcz przeciwnie - wciąż był uważany za gwiazdę TVP i cieszył się ogromnym szacunkiem innych. Do czasu, gdy w 2000 roku na wizji dał się sprowokować Marianowi Krzaklewskiemu, kandydatowi na urząd Prezydenta RP. To go ostatecznie pogrążyło i sprawiło, że cztery lata później ostatecznie rozstał się z TVP. Co robił po odejściu i czym się dzisiaj zajmuje? Sprawdźcie sami.

Był gwiazdą TVP, ale przez jeden wyskok wszystko stracił. Teraz zajmuje się czymś innym

Pamiętny wywiad z Marianem Krzaklewskim sprawił, że Piotr Gembarowski został zawieszony na trzy miesiące w obowiązkach dziennikarza TVP, co ostatecznie sprawiło, że nigdy już nie odzyskał dawnej sławy. Jak tłumaczył po latach w książce "Gdzie są gwiazdy z tamtych lat?": "Mój błąd polegał na tym, że poniosły mnie emocje i nie okazałem mojemu rozmówcy szacunku. Te dziesięć minut przekreśliło dziesięć lat mojej pracy. Większość tak zwanych przyjaciół odwróciła się ode mnie. Stałem się persona non grata, osobą towarzysko niemodną, niepożądaną". Dlatego w 2004 roku odszedł z TVP i założył własną działalność szkoleniową - uczył między innymi osoby publiczne kreowania wizerunku i przemawiania. Nie porzucił jednak na dobre dziennikarstwa, a w 2006 roku prowadził audycje w Antyradiu, a w 2012 roku zaczął pracę w "Superstacji", skąd zniknął pięć lat później.

Piotr Gembarowski nie porzucił kariery. Zaczął nawet próbować sił w czymś innym

Od pamiętnego skandalu minęło wiele lat i Piotr Gembarowski zmienił się też fizycznie - zapuścił brodę i włosy, które przefarbował na ciemniejszy kolor. Nie nosi też już okularów - zdecydowanie trudno go rozpoznać. A co porabia aktualnie? Trzeba przyznać, że nie narzeka na nudę - w 2020 roku dołączył do załogi internetowej telewizji Comparic24.TV, gdzie ma własny program "Okiem eksperta - Rozmowy Piotra Gembarowskiego", w którym rozmawia ze specjalistami z wielu dziedzin. Oprócz tego zainteresował się też aktorstwem - wystąpił w kilku odcinkach serialu "Barwy szczęścia" i jak sam mówi, to jeszcze nie koniec. Więcej zdjęć Piotra Gembarowskiego możecie zobaczyć w naszej galerii.