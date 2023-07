"Oppenheimer" wszedł do polskich kin. Film biograficzny w reżyserii Christophera Nolana opowiada o życiu twórcy bomby atomowej, Juliusa Roberta Oppenheimera. Główną rolę w produkcji otrzymał Cillian Murphy znany między innymi z serialu "Peaky Blinders". Na warszawski pokaz premierowy przybyło wiele sław, między innymi Piotr Stramowski z partnerką i Anna Kalczyńska. Zobaczcie, jak wyglądali.

"Oppenheimer". Stramowski pomylił premiery?

Dzień przed premierą filmu o twórcy bomby atomowej miał miejsce pokaz "Barbie" z udziałem gwiazd. Celebryci przyszli w różowych strojach, aby dopasować się do klimatu produkcji. Stramowski również wyglądał jak Ken, ale na premierze... "Oppenheimera". Miał na sobie różową koszulę, białe spodnie, jeansową kurtkę i wzorzystą apaszkę. Widać po zdjęciach, że nałożono mu makijaż. Jego partnerka Natalia Krakowska przypominała Barbie. Założyła pasiastą sukienkę midi i zestawiła ją z różowymi akcentami. Para chętnie pozowała do zdjęć. Co sądzicie o ich strojach?

Piotr Stramowski z partnerką KAPiF.pl / KAPIF.pl

Anna Kalczyńska z rodziną. W pobliżu Zawierucha i Damięcki

Była prowadząca "Dzień dobry TVN" przyszła na premierę w eleganckim beżowym stroju, który składał się z marynarki i szerokich spodni. Do tego biała bluzka i sandały na obcasie. Tego wieczoru znanej dziennikarce towarzyszyła rodzina - mąż i syn, którzy również odnaleźli się w świetle fleszy. Rafał Zawierucha i Mateusz Damięcki postawili na casualową stylizację. Zdjęcia wszystkich wymienionych sław znajdziecie w naszej galerii na górze strony.