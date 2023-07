Dariusz Pachut stawia sobie ambitne cele, do których trzeba mieć kondycję i samodyscyplinę. Ostatnio zdobywał wodospady, a teraz relacjonuje fanom wycieczkę rowerową. Osiąganie kolejnego celu musiało zostać przerwane, czego dowiadujemy się z Instagrama Pachuta. Sportowiec wstawił kilka niepokojących kadrów.

Dariusz Pachut ruszył rowerem na Durbaszkę. Niespodziewanie przerwał podróż

Początek wyprawy rowerowej na szczyt przebiegł pomyślnie. Wszystko mogliśmy śledzić na profilu Pachuta. Teraz sportowiec poinformował widzów o poważnym problemie. Wstawił na Instagrama krwawiące kolano. Lekarze musieli założyć mu szwy. "Miało być tak mocno aktywnie…" - podsumował nieszczęśliwe zdarzenie sportowiec. Jaka była przyczyna wypadku? "No to nie przez rower, ale też sport" - oznajmił enigmatycznie Pachut w komentarzach. Sportowiec musi poruszać się o kulach, co można zauważyć na jego profilu.

No tak, przymusowa przerwa od uprawiania sportów będzie. Miało być ambitnie… Jeżeli chodzi o kontuzje, to ten rok jest bezczelny w stosunku do mnie - dodał.

Screen z IG Dariusz Pachut https://www.instagram.com/dariuszpachut/

Dariusz Pachut już nie jest z Dodą? Niepokojące sygnały

Fani znanej pary martwią się. Do tej pory w mediach było pełno filmików i zdjęć zakochanych. Podróżowali razem i spędzali ze sobą czas wolny. Doda i Pachut już nie obserwują się na Instagramie, co zauważyli ich widzowie. Z kont celebrytów zniknęło wiele wspólnych zdjęć. Ani wokalistka, ani sportowiec nie skomentowali tych podejrzeń. Po wspólne fotografie Dody i Pachuta zapraszamy do naszej galerii.