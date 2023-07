Tupac Shakur został postrzelony 7 września 1996 roku w czarnym samochodzie marki BMW, gdy stał na czerwonym świetle. Do tragicznego wydarzenia doszło w nocy. Raper wracał z meczu bokserskiego Mike'a Tysona, który odbywał się w MGM Grand Hotel and Casino. Po ataku przetransportowano go do szpitala University Medical Center of Southern Nevada, ale nie udało się go uratować. Zmarł sześć dni później, w wyniku obrażeń po napaści.

Przełom w sprawie śmierci Tupaca Shakura? Policja przeszukała dom. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że zatrzymano dwie osoby

Morderstwo Tupaca Shakura od 27 lat jest owiane tajemnicą. Być może właśnie nastąpił przełom w sprawie. Jak podaje portal apnews.com, departament policji w Las Vegas potwierdził, że wydano nakaz przeszukania domu w Henderson. Do tej pory nie ujawniono jednak żadnych nowych szczegółów. Policja odmawia również jakiegokolwiek komentarza w sprawie śmierci rapera.

Nowy trop w sprawie śmierci Tupaca Shakura? Przeszukano dom

Z kolei mieszkańcy Henderson twierdzą, że widzieli funkcjonariuszy zatrzymujących dwie osoby, w trakcie przeszukania. "Były krążowniki i pojazdy SWAT. W domu świeciły światła" - przekazał 61-letni Don Sansouci. Później dodał, że widział, jak kobieta i mężczyzna opuszczają teren, z rękami na głowie w otoczeniu policji. Nie wiadomo, czy zatrzymani posiadają prawnika, który będzie informował o dalszych losach w sprawie. Z akt wynika, że są małżeństwem od 2005 roku i pobrali się w hrabstwie Clark w stanie Nevada.

Samochód Tupaca Shakura wystawiono na sprzedaż. 25 lat temu postrzelono w nim rapera

Sprawa śmierci Tupaca Shakura ciągnie się latami. Wokół niej powstało wiele teorii spiskowych

Wiadomość o wznowieniu poszukiwań tchnęła nowe życie w długo nierozwiązaną zagadkę. Śmierć rapera od lat owiana jest tajemnicą. Powstało wiele teorii spiskowych na ten temat. Wśród nich istnieją hipotezy, że zginął względem porachunków. Tupac Shakur zginął tragicznie w momencie, gdy jego kariera na scenie muzycznej nabrała błyskawicznego tempa i poszybowała prosto w górę. Jego czwarty solowy album "All Eyez on Me" znajdował się na szycie list przebojów i został sprzedany w pięciu milionach egzemplarzy. Tupac Shakur do tej pory uważany jest za jednego z najlepszych i najbardziej wpływowych raperów wszech czasów. Więcej zdjęć Tupaca Shakura znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Tupac Shakur East News