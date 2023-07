"Barbie" można już obejrzeć w polskich kinach. Film z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem w rolach głównych, cieszy się ogromną popularnością. Na polską premierę produkcji przybyło mnóstwo polskich sław, które poczuły klimat "Barbie" i założyły różowe kreacje. Są jednak wyjątki. O ocenę ubioru gwiazd zapytaliśmy stylistkę Wiktorię Wolniak.

REKLAMA

Zobacz wideo Hania z Genzie o Ravgorze

Stylistka ocenia stroje gwiazd na "Barbie". Zacznijmy od najlepszych

"Karolina Pisarek - klasyczna piękność, sama mogłaby grać główną bohaterkę. Postawiła na klasykę: bladoróżowa sukienka w stylu old Hollywood, perły i buty z błyszczącą kokardą. Wyglądała zjawiskowo" - tak oceniła jej stylizację ekspertka. Co z kolei Wiktoria Wolniak uważa o ubiorze Julii Wieniawy? "Postawiła na mini w mocnym odcieniu różu z błyszczącymi dodatkami i wyglądało to bardzo dobrze. Całość dopełnił piękny make-up i włosy! Wszystko na swoim miejscu" - skomentowała. Na wyróżnienie od stylistki zasłużyli także Majdanowie. Według ekspertki Rozenek-Majdan wspaniale skomponowała dodatki - do różowej maxi założyła białe rękawiczki i okulary. "Pysiula" postawił na fioletowy total look, co również spotkało się z pochwałą Wolniak.

Premiera 'Barbie' KAPiF.pl / KAPIF.pl

Edyta Zając, Sylwia Bomba i Blanka na czarnej liście

Kontrowersje wokół lalki Barbie. Robiła zdjęcia domownikom, kreowała stereotypy

Stylizacje tych trzech gwiazd najmniej podobały się stylistce. "Kusa czerwona błyszcząca sukienka, wysokie srebrne szpilki; too much [za dużo - przyp. red.], za mało Barbie, wyszło troszkę wulgarnie" - tak stylistka oceniła look Edyty Zając.

Edyta Zając, Michał Mikołajczak KAPiF.pl / KAPIF.pl

Co z kolei uważa o stroju Sylwii Bomby? "Odejście od różu, w średnim stylu… Czerwona sukienka do ziemi, czarne szpilki; niby poprawnie, ale nudno". Blanka natomiast na co dzień ubiera się dziewczęco i to nie pierwszy raz, kiedy postawiła na różowy kolor. Stylistka jednak nie do końca jest przekonana do jej stylizacji na premierze. "Barbie w odrobinę tanim wydaniu. Sukienka z wielką kokardą z wycięciem na brzuchu i torebka z tym samym printem. Troszkę mdło" - podsumowała krótko. Po zdjęcia gwiazd z pokazu filmu zapraszamy do galerii.