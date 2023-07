Joanna Jabłczyńska wie doskonale, że sława to nie tylko blaski, ale i cienie. Gwiazda "Na Wspólnej" przekonała się o tym boleśnie, gdy jeden z jej sympatyków zaczął przekraczać granice. W końcu sprawa trafiła do sądu i Joannie udało się wyegzekwować postanowienie o oddaniu psychofana pod dozór policji, a także zakaz zbliżania i kontaktowania się z nią. O tym, jak przejawiało się naruszanie jej granic, aktorka opowiedziała w rozmowie z dziennikarzem Plotka, Bartoszem Pańczykiem.

Joanna Jabłczyńska była ofiarą stalkingu. Psychofan zburzył jej spokój w święta

Joanna Jabłczyńska jest w show-biznesie od najmłodszych lat, więc przyzwyczaiła się do wiernego grona fanów czy wzbudzania zainteresowania, jakie wywołuje jej pojawienie się gdziekolwiek. Nie będzie jednak tolerowała naruszania granic prywatności. O ile niechciane czy wulgarne wiadomości na Instagramie może usunąć, czy zablokować, problem pojawia się, gdy ktoś zaczyna ją nachodzić i śledzić każdy ją krok. Gdy spotkaliśmy ją na premierze filmu "Barbie" w warszawskim KinoGramie, zapytaliśmy ją, kiedy zauważyła, że ma psychofana, który zatarł granicę pomiędzy zdrową relacją, jaką gwiazdy mają często ze swoimi sympatykami.

Ta osoba przekroczyła wszelkie granice. To była osoba, która pojechała za mną do Livigno do Włoch. Przyszła też pod mój dom, który jest na końcu świata, w Boże Narodzenie. Ja bardzo dbam o prywatność i azyl domowy. Gdy jednak mój spokój został zburzony w Boże Narodzenie, postanowiłam, że to już czas pójść na policję i załatwić tę sprawę inaczej, czyli formalnie, prawnie. Bardzo się cieszę, że policja i prokuratura zachowała się bardzo profesjonalnie i sprawnie. Mam nadzieję, że ten środek zapobiegawczy, który został zastosowany, będzie skuteczny. Na razie jest, ale to jeszcze krótki czas - wyznała Plotkowi Joanna Jabłczyńska.

Joanna Jabłczyńska o swoim psychofanie. "Trudno byłoby go pomylić ze zbłąkanym wędrowcem"