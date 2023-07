"The Voice of Poland" to niekwestionowany hit Telewizji Polskiej. Program muzyczny doczekał się dwóch dodatkowych odsłon, edycji dla seniorów i dzieci. Wszystko wskazuje na to, że nad ostatnią wisi spore widmo zmian. Według najświeższych informacji w nowym sezonie "The Voice Kids" w roli jurorki nie zobaczymy Cleo. Popularna piosenkarka była związana z produkcją od drugiej edycji show. Wiemy, kto może ją zastąpić.

Cleo odchodzi z "The Voice Kids". Wiemy, kto może ją zastąpić

Jakiś czas temu z "The Voice Kids" pożegnał się uwielbiany przez widzów Dawid Kwiatkowski. O swojej decyzji wokalista poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Kilka tygodni temu dostałem propozycję wzięcia udziału w kolejnej edycji i pewnym głosem powiedziałem mojemu menadżerowi, że już nie chcę, że już wystarczy. Serce mówi mi "Well done Dawid, twoja misja w tym programie się zakończyła", a serca słucham jak babci" - napisał. Jak podaje portal Pudelek, miejsce piosenkarza ma zająć Marina Łuczenko-Szczęsna. O tym, że wzięła już udział w zdjęciach próbnych i jakie ma wymagania informował też wcześniej Plotek.

Na tym jednak zmiany się nie zakończą. Jak dowiedział się portal Pudelek, w nowej odsłonie formatu nie zobaczymy Cleo. "To prawda, Cleo nie wystąpi w najnowszym sezonie "The Voice Kids". Jej miejsce zajmie inna znana artystka" - przekazał informator Pudelka. Według wstępnych ustaleń wokalistka miała sama podjąć decyzję o opuszczeniu show, a produkcja nie spodziewała się takiego manewru. Jak informuje portal, do obsady programu najprawdopodobniej dołączy Natasza Urbańska. Sama zainteresowana, jak na razie nie zabrała głosu w sprawie.

"The Voice Kids". Kiedy najnowsza edycja trafi na antenę?

Przesłuchania w ciemno do siódmej edycji "The Voice Kids" mają rozpocząć się w sierpniu bieżącego roku. Z kolei na początku 2024 roku odcinki mają trafić do emisji. Przypominamy, że przez ostatnie cztery lata skład jury nie ulegał zmianie. Dlatego najnowsza edycja z pewnością wywoła jeszcze masę skrajnych emocji. O dalszych zwrotach w sprawie będziemy na bieżąco informować. Zdjęcia Cleo, a także nowych jurorek, znajdziecie w galerii na górze strony.

