Katarzyna Cichopek gości w polskim show-biznesie od lat. Celebrytkę często możemy zobaczyć w telewizji m.in. w kultowym serialu "M jak miłość", czy w roli prowadzącej "Pytania na śniadanie". Od jakiegoś czasu aktorka, jak większość gwiazd, prowadzi aktywne działania w mediach społecznościowych. Na Instagramie chętnie relacjonuje swoją codzienność i pokazuje fanom, jak wygląda jej życie prywatne. Tym razem zamiast z kolejną radosną nowiną przyszła do nich z ważnym ostrzeżeniem.

Katarzyna Cichopek padła ofiarą oszustwa. Zaapelowała do fanów

W dobie dzisiejszych czasów media społecznościowe dają wielkie pole do popisu. Katarzyna Cichopek doskonale o tym wie i często chwali się nowymi projektami zawodowymi, czy reklamuje znane produkty. Niedawno Maciej Kurzajewski informował o tym, że padł ofiarą oszustwa w internecie. Teraz zaatakowana została jego partnerka. Gwiazda ostrzegła internautów.

Zdarza się, że wizerunek celebrytów jest wykorzystywany do reklam bez ich zgody. Tak też było w tym przypadku. Oszuści internetowi posłużyli się zdjęciem Katarzyny Cichopek do reklamy preparatu wspomagającego odchudzanie i redukcję masy ciała. Na zdjęciu mogliśmy zobaczyć aktorkę w pięknej, długiej sukni. Obok znajdowała się szklanka z podejrzanym proszkiem. Celebrytka od razu przystąpiła do akcji. "Kochani nie dajcie się nabrać. To oszustwo!" - zaapelowała na Instagramie.

Maciej Kurzajewski też był ofiarą oszustów

Jakiś czas temu ofiarą oszustów został Maciej Kurzajewski. Ktoś rozprzestrzenił zdjęcia prezentera w towarzystwie służb mundurowych. "Skandal, który wstrząśnie całym światem. Maciej Kurzajewski nie wiedział, że kamera jeszcze nagrywa. Czy to koniec jego kariery?" - głosił jeden z nagłówków. Celebryta niemal od razu zareagował i poinformował fanów, że publikowane treści nie są prawdziwe. "Oszustwo! Ktoś bezprawnie wykorzystuje mój wizerunek. Przestrzegam przed tego typu wiadomościami, które mogą służyć wyłudzaniu danych wrażliwych. Zawsze w takich sytuacjach proszę zachować czujność" - napisał wówczas na Instagramie. Zdjęcia Cichopek i Kurzajewskiego znajdziecie w galerii na górze strony.

