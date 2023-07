Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są rodzicami Antoniny i Jędrzeja. Ich córka przyszła na świat w 2015 roku, a syn dwa lata później. Celebrytka niechętnie pokazuje dzieci w mediach społecznościowych. Jak sama przyznała w rozmowie z Pudelkiem, chce ochronić je przed hejtem, którego w sieci pełno. "Czasem wrzucę zdjęcie bokiem i już słyszę komentarze: "O, nos po tatusiu, wielki, góralski, okropny. O, oczka jakieś dziwne". Jak człowiek czyta takie komentarze, nie pokazując twarzy dzieci, to co będzie, jak te dzieci będą pokazywane w całości? Ja wtedy wystawiam te dzieci na opinię innych ludzi i nie chcę, żeby one zderzały się z takimi słowami". Tym razem zrobiła wyjątek i opublikowała zdjęcie z córką.

Paulina Krupińska na zdjęciu z córką. "Tyle miłości od was bije"

Paulina Krupińska na co dzień pracuje jako prezenterka w "Dzień dobry TVN", ale wcześniej wielokrotnie podkreślała, że dzieli swoje życie między stolicę a Podhale, skąd pochodzi jej ukochany mąż Sebastian Karpiel-Bułecka.

W maju Krupińska wyznała, że jej życie obecnie skupia się obecnie głównie na Warszawie. "Mieszkamy i żyjemy w stolicy. Tu się poznaliśmy, tu urodziły się nasze dzieci, tu chodzą do szkoły, a my tutaj pracujemy, mieszkamy i żyjemy. Wszystko, co ważne w naszym życiu dzieje się w Warszawie i to się nie zmieni" - podkreśliła w rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo". Wyznała też, że o ile jej jest łatwiej, to jej mężowi dużo ciężej żyje się w stolicy. "Jest mi tam ciężko, z kolei Sebastianowi, trudno jest w Warszawie" - powiedziała.

Wygląda jednak na to, że wbrew wszystkiemu góry są nadal w sercu Krupińskiej i lubi spędzać tam czas wolny. Właśnie opublikowała urocze zdjęcie z ośmioletnią córką, Antoniną. Na fotografii widać piękny widok na góry i owce wypasające się na zielonej trawie. Trudno o bardziej idylliczny obrazek. Więcej zdjęć Krupińskiej z dziećmi znajdziecie w galerii na górze strony.

Najpiękniejsza miłość, mamy i dziecka.

Tyle miłości od was bije, a Tosia cała mama.

Piękne widoki. Przyrody, natury i miłości matki - czytamy w komentarzach.

Paulina Krupińska ostatnio dużo czasu spędza w górach. Niedawno wybrała się z mężem na wycieczkę rowerową po Podhalu. "Lato w Polsce jest piękne. Wycieczka rowerowa po burzy to najlepsze, co mogliśmy dzisiaj zrobić" - napisała w poście Krupińska. Na fotografii opublikowanej na Instagramie z wyprawy pokazała się bez makijażu. Modelka Kamila Szczawińska od razu skomentowała wygląd jej cery. Co napisała? Więcej przeczytasz tutaj.