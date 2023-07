Wiernym fanom "Chłopaków do wzięcia" nie trzeba przedstawiać Sylwii, która swego czasu uważana była za jedną z najbarwniejszych bohaterek programu. Uczestniczka matrymonialnego show wspólnie ze swoim bratem Kamilem starała się znaleźć miłość. Na początku wydawało się, że stworzy relację wspólnie "Elvisem", lecz wkrótce okazało się, że nic z tego nie wyszło. Niestrudzona Sylwia postanowiła jednak szukać miłości poza programem. Jak można wywnioskować z jej TikToka, uczestniczka "Chłopaków do wzięcia" jest szczęśliwie zakochana.

"Chłopaki do wzięcia". Sylwia ma chłopaka. Siostra Kamila pokazała wybranka

Na TikToku Sylwii nie brakuje materiałów z nowym ukochanym. Kim jest? Z jego konta na platformie do wrzucania filmików możemy się dowiedzieć, że ma na imię Paweł i pochodzi z Olszyna w województwie warmińsko-mazurskim. Mężczyzna na co dzień pracuje przy remontowaniu dróg. Oglądając ich wspólne filmiki, nie sposób się nie uśmiechnąć. Obydwoje czuja się doskonale w swoim towarzystwie.

"Chłopaki do wzięcia" to już hitowy program Polsatu. Od lat przyciąga wielotysięczną publiczność, która z zaciekawieniem śledzi losy i poszukiwania miłości uczestników. Do tej pory była jednak kwestia, która nie do końca była jasna. Fani długo zastanawiali się bowiem, w jakim wieku są bohaterowie "Chłopaków do wzięcia". Portal Telemagazyn niedawno dotarł do tych informacji. Metryka uczestników zaskoczyła widzów. Okazało się, że najmłodszy bohater ma 31, a najstarszy 69 lat. Więcej zdjęć bohaterów programu znajdziecie w galerii na górze strony.