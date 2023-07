Na TikToku nie brakuje nietypowych historii internautów. Pewna użytkowniczka postanowiła podzielić się z obserwatorami niefortunną sytuacją. Kobieta jakiś czas temu zdecydowała się na zakup popularnego body marki Skims. Była zadowolona z tego, jak w nim wygląda. Postanowiła zatem założyć nowe ubranie do pracy. Jej radość nie trwała jednak długo. Wkrótce okazało się, że zaliczyła zawstydzającą wpadkę.

Ta tiktokerka zaliczyła wpadkę. Tego incydentu długo nie zapomni

Tiktokerka o nicku @chloevmitchell opowiedziała swoją historię. Wyznała, że bardzo cieszyła się z nowej stylizacji. Wszystko zmieniło się, gdy zakończyła pracę i udała się do sklepu, aby zakupić ulubiony napój. Gdy stała w kolejce, zagadał do niej obcy mężczyzna. Użył jednak nietypowego tekstu na podryw. "Najpierw powiedział: Wow, wyglądasz jak Ariel z takimi włosami. Po czym dodał: Tak jak ona, również masz ogon" - powiedziała tiktokerka na filmiku. Wówczas nie wiedziała, o co może chodzić.

Wkrótce prawda wyszła na jaw. Okazało się, że kobieta nie zapięła właściwie body. Dolna część ubrania przez cały dzień wystawała jej ze spodni. Zapięcie rzeczywiście przypominało niewielki "ogon". Tiktokerka była w szoku. Poczuła się ogromnie upokorzona. Nie ukrywała, że było jej wstyd. Z tego powodu postanowiła przestrzec internautów przed podobnymi wpadkami. Obserwatorzy nie kryli zdziwienia. "Szczęka mi opadła", "To mój najgorszy koszmar", "Chyba bym zemdlała" - pisali w komentarzach. Zdjęcia wpadki znajdziecie w galerii na górze strony.

Nietrudno o wpadkę z ubraniem. Influencerce zdarzyła się podczas ślubu

Wpadki ubraniowe mogą zdarzyć się każdemu. Jakiś czas temu swoją historią podzieliła się influencerka Adrianna Kępka, która posługuje się nazwą True Beauty Is Internal. Kobieta tego dnia brała ślub. Opowiedziała, co przydarzyło jej się podczas drogi do ołtarza."Kiedy szłam do ołtarza, to zsunęła mi się z nogi podwiązka, więc idę i kopię ją przed sobą pod sukienką, ale wygląda to tak, jakbym się potykała, albo miała za długą suknię" - wyznała na profilu na TikToku. Na szczęście, mało kto zwrócił na to uwagę. Dziś Adrianna się z tego śmieje. ZOBACZ TEŻ: "Pytanie na śniadanie". Wpadka stylistki. Ubrała modelki na komunię. Ich stopy aż krzyczą o ratunek