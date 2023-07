Emilia Dankwa osądzona o przerabianie zdjęć. "Ma na sobie tyle filtrów, że szok"

Emilia Dankwa miała zaledwie siedem lat, gdy zaczęła występować w "Rodzince.pl", a w grudniu tego roku stanie się pełnoletnia. Rola rezolutnej Zosi przyniosła jej rozpoznawalność, a aktorka dorastała na oczach widzów. Ze słodkiej dziewczynki ze sprężystymi lokami, stała się piękna młodą kobietą. Oprócz aktorstwa i nauki w szkole zajmuje się także modelingiem. Ostatnio pochwaliła się efektem sesji zdjęciowej. Fotografia jednak nie przypadła fanom gwiazdy do gustu.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek i Majdan odnowią przysięgę małżeńską? Ich wersje się różnią

Emilia Dankwa na mocno przerobionym zdjęciu

Aktorka jak na młodą gwiazdę przystało, jest bardzo popularna w mediach społecznościowych. Chętnie publikuje na Instagramie, TikToku czy YouTubie. Od czasu do czasu publikuje kadry z sesji zdjęciowych, w których bierze udział. Jedno z jej niedawnych zdjęć nie spotkało się jednak z pozytywnym odzewem. Wielu internautów zarzuciło, że fotografia jest mocno przerobiona. Młoda gwiazda pozuje na tle roślin w szydełkowej sukience, naturalnych włosach i lekkim makijażu. Fani uważają jednak, że nic na tym zdjęciu nie jest naturalne. "To zdjęcie ma na sobie tyle filtrów i poprawek, że szok. Nikt nie ma aż tak gładkiej twarzy i ciała", "To jest tak przerobione", "Wygląda jak AI", "Dużo filtrów i poprawek, ale zdjęcie ładne". Na ścianki aktorka wybiera bardziej naturalny wygląd. Zdjęcia znajdziesz w galerii u góry strony.

Córka Bomby jak księżniczka na premierze bajki. Emilia z "Rodzinki.pl" z bratem

Jakie plany na przyszłość ma młoda gwiazda?

Wkraczanie w pełnoletność wiążę się z poważnymi decyzjami w życiu. Jakie plany ma gwiazda? Póki co, nie są skonkretyzowane. "Czuję, że ta dorosłość jest coraz bliżej. Mam różne plany. Na studia oczywiście się wybieram, ale jeszcze nie wiem, czy w Polsce, czy za granicą. Niekoniecznie będą to studia aktorskie. Nie zamykam się. Oczywiście mam zamiar kontynuować aktorstwo i modeling, tylko nie wiadomo, czy w formie studiów" - powiedziała.

!maybelline new york music stories KAPiF.pl / KAPIF.pl