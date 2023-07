Dorota Szelągowska w 2001 roku powitała na świecie syna. Ojcem dziecka był pierwszy mąż celebrytki, Paweł Hartlieba. Antoni nie przyjął jednak żadnego z nazwisk rodziców. Nosi nazwisko ojczyma, Adama Sztaby, który był w jego życiu przez prawie 13 lat. Obecnie Antoni ma już 22 lata. Od jakiegoś czasu stawiał pierwsze kroki w branży aktorskiej. Już wkrótce czeka go pierwsza poważna rola.

Syn Doroty Szelągowskiej robi karierę aktorską. Wkrótce zaliczy debiut

Jakiś czas temu Dorota Szelągowska wyznała, że jej syn rozpoczyna studia aktorskie. Antoni dostał się na Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. 22-latek od dawna marzył o karierze w tej branży. Mama była z niego niezmiernie dumna. Wyznała, że przyjęcie Antoniego do szkoły nie miało nic wspólnego ze sławnymi rodzicami. "Nie nosi mojego nazwiska, nie jest z nim kojarzony i nie dlatego dostał się na studia. Po prostu jest zdolny i jestem z niego taka dumna" - podkreśliła w rozmowie z reporterem "Faktu".

Antoni Sztaba ma na koncie już kilka filmowych projektów. Do tej pory odgrywał jedynie role epizodyczne. Niedawno udało mu się podjąć współpracę z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. To jednak dopiero początek. 22-latek otrzymał rolę w nowym serialu "Lipowo. Zmowa milczenia". Początkujący aktor zadebiutuje również w filmie. Wkrótce rozpoczną się nagrywki do "Minghun" autorstwa Jana P. Matuszyńskiego. Syn Doroty Szelągowskiej wystąpi u boku znanego aktora, Marcina Dorocińskiego.

Antoni Sztaba stawia pierwsze kroki w branży filmowej. Dorota Szelągowska często chwali się dziećmi

Dorota Szelągowska ma dwójkę dzieci. Najstarszy Antoni ma młodszą siostrę, pięcioletnią Wandę. Projektantka wnętrz z chęcią dzieli się zdjęciami swoich pociech. Kobieta aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie obserwuje ją prawie milion użytkowników. Prezenterka często podkreśla, że dzieci są dla niej najważniejsze. Jakiś czas temu wyznała, że jej córka zmaga się z wrodzoną wadą serca. Mogła liczyć na słowa wsparcia od fanów. Więcej zdjęć Szelągowskiej i jej syna znajdziecie w galerii na górze strony. ZOBACZ TEŻ: Dorota Szelągowska zdradza, czy została prowadzącą "Dzień dobry TVN". "Mało jest w życiu rzeczy tak pewnych jak to, że..."

