Anella jeszcze kilka lat temu była znana jako pierwsza polska Barbie - tak sama siebie z dumą nazywała. Celebrytka przeszła szereg operacji plastycznych, aby upodobnić się do idolki. Chętnie gościła na kanapach śniadaniówek i pojawiała się na imprezach branżowych. Była też bardzo aktywna na Instagramie. W polskim show-biznesie pojawia się tak szybko, jak i zniknęła. Powodem miały być negatywne opinie i komentarze, które czytała na swój temat. Przeżyła też rozstanie. Co słychać dziś u Anelli?

REKLAMA

Zobacz wideo Faustyna z Genzie w roli Kena widziałaby... Nikodema Rozbickiego? "Nie wiem, czy byłoby mu tak dobrze w blondzie"

Była polską Barbie. Szybko zniknęła z mediów. Co teraz robi?

Anella w polskim show-biznesie zaistniała w 2017 roku. Aby stać się żywą lalką, powiększyła biust, skorygowała kości policzkowe, nos, usta, poddała się również bolesnemu zabiegowi zmiany kształtu szczęki. Ponoć na operację wydała ponad 150 tys. złotych. W lipcu 2018 roku z kont społecznościowych zniknęły prawie wszystkie zdjęcia Anelli, a na tych, które pozostały, nie było widać jej twarzy. Później profil został usunięty. Podobno jej zniknięcie miało związek z bolesnym rozstaniem z partnerem i menedżerem, Adrianem Prokopowiczem. Na co dzień to właśnie ukochany był dla niej opoką i kibicował Anelli. "Rozstali się już jakiś czas temu. Anella swoje interesy załatwia teraz sama" - donosił Pomponik. Co obecnie robi polska barbie? Plotka głosi, że była celebrytka skupia się wyłącznie na pracy. Z wykształcenia jest architektem.

Anella Instagram/anella_an_

Tak Margot Robbie wyglądała jako nastolatka. Zobaczcie jak się zmieniła

Na próżno szukać nowych zdjęć Anelli w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że nagła sława ją przytłoczyła i lepiej czuje się z dala od blasku fleszy. Jesteście ciekawi, jak żywa lalka Barbie wyglądała przed licznymi operacjami? Zdjęcia znajdziecie w galerii u góry strony.