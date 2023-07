Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan stanęli na ślubnym kobiercu w 2016 roku. Miłość zakochanych kwitnie, a ostatnio coraz więcej osób publicznych decyduje się na odnowienie przysięgi małżeńskiej. Gdy spotkaliśmy ich na premierze "Barbie" w KinoGramie, zapytaliśmy ich, czy również się na to niedługo zdecydują. Co ciekawe, gdy odpowiadali osobno na pytania reporterów Plotka, rozminęli się wersjach, które do pewnego momentu były spójne.

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek, których zdjęcia ze ślubu w 2016 roku pokazujemy w galerii na górze strony , są zgodni w tym, że póki co, nie mają w planach kolejnych ślubnych uroczystości, choć nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Sportowiec powiedział nam jednak, że jeszcze nie rozmawiał z żoną na temat odnowienia przysięgi małżeńskiej. Tymczasem zapytana o to samo Małgorzata Rozenek, gdy ukochanego nie było obok, wyznała nam trochę coś innego.

Na razie jeszcze nie. Nie mówię, że w przyszłości nie, ale na razie nie planujemy. Nie rozmawialiśmy o tym, bo mamy dużo zajęć zawodowych. Poza tym trzyletniego synka i dwóch chłopaków już coraz bardziej dorosłych. Organizacja takiego przedsięwzięcia wiązałaby się z dużą zajętością czasu, a tego czasu na razie nam brakuje - wyznał Radosław Majdan przed kamerą Plotka.

Nie mamy tego w planach, dlatego, że teraz skupiamy się bardzo mocno na życiu zawodowym. Bardzo się dużo dzieje u nas w życiu i nawet nie miałabym czasu pomyśleć o tym. Nie wykluczamy - nawet o tym ostatnio rozmawialiśmy - że jak przyjdzie taki moment, iskra, idea, to na pewno chętnie za tym pójdziemy. To będzie jednak coś spontanicznego - powiedziała zaś Plotkowi Rozenek.

Trudno będzie przebić przyjaciół

Niedawno Małgorzata Rozenek z ukochanym uczestniczyli na odnowieniu przysięgi małżeńskiej Omeny Mensah i Rafała Brzoski, która odbyła się w RPA. Gwiazda TVN w rozmowie z nami stwierdziła, że poprzeczka została postawiona tak wysoko, że gdy zdecyduje się na podobny krok i znowu stanie na ślubnym kobiercu z Radosławem, nawet nie będzie próbowała dorównywać przyjaciołom z rozmachem imprezy. "Ta spektakularność, która była naprawdę niezwykła u Omeny i Rafała, będzie bardzo trudna do przebicia. Ale głęboko wierzę w fantazję, a nasza ma nieograniczony zasięg" - podsumowała Rozenek pytana o plany kolejnego ślubu.