Rozstanie Shakiry i Gerarda Pique było jednym z najgłośniejszych skandali w tym roku. Piłkarz zdradził wokalistkę z 24-letnią Clarą Chia Marti. Co więcej, nowa para bardzo szybko zaczęła się pokazywać publicznie. Shakira w odwecie nagrała utwór, w którym poradziła Pique, by "zamiast siłowni, popracował trochę nad mózgiem". Byli partnerzy co rusz obrażają się w mediach, a między tym wszystkim są ich dzieci. Okazuje się jednak, że nawet Milan i Sasha stanęli po jednej ze stron.

REKLAMA

Zobacz wideo Fani Shakiry przyszli pod jej dom, by zaśpiewać diss na Pique

Tak synowie Pique przezywają jego dziewczynę. Chyba nie zaakceptowali nowej macochy

Shakira spakowała walizki i razem z synami wyprowadziła się z Barcelony. Zaczęła nowe życie i już nawet jest łączona z różnymi znanymi mężczyznami. Mogłoby się wydawać, że byli partnerzy starają się, aby ich dzieci nie brały udziału w tej całej sytuacji. Jednak Milan i Sasha jasno dają do zrozumienia, co myślą o rozwodzie swoich rodziców. Paparazzo Jordi Martin twierdzi bowiem, że chłopcy poprosili Pique, aby podczas wizyt w Miami przyjeżdżał w pojedynkę. "Nie chcemy jej widzieć" - mieli powiedzieć o młodej studentce.

Pique zdradzał Shakirę od kilkunastu lat? Miał spotykać się z "połową Barcelony"

Latynoamerykańskie media podają również, że Milan i Sasha wymyślili nawet dla Clary Chii dosyć nieprzyjemną ksywkę. Mianowicie mają mówić o niej - "pracownica taty". Wszystko dlatego, że dziewczyna jest zatrudniona w firmie Kosmos, której właścicielem jest właśnie Pique. Najwidoczniej 24-latka nie zrobiła na chłopcach zbyt dobrego wrażenia. Myślicie, że kiedyś ją zaakceptują? A jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia zakochanego piłkarza, zajrzyjcie do naszej galerii.

Shakira Instagram @shakira