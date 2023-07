Tak Cichopek i Hakiel przekazują sobie dzieci. On pod lokalem, ona w środku

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel na początku zeszłego roku zdecydowali się rozstać. Para już jest po rozwodzie. Obydwoje ułożyli sobie życie u boku nowych miłości. Aktorka spotyka się z Maciejem Kurzajewskim, a tancerz z Dominiką, która jest spoza show-biznesu. Byli małżonkowie są jednak w stałym kontakcie ze względu na dzieci. Wspólnie wychowują syna Adama (ur. 2009) i córkę Helenę (ur. 2013). Jakiś czas temu Cichopek i Hakiel zostali przyłapani na przekazywaniu sobie dzieci przed jedną z warszawskich restauracji.

Tak byli małżonkowie przekazują sobie dzieci

Cichopek i Hakiel sprawują opiekę naprzemienną. Ich dzieci tydzień spędzają z mamą, a tydzień z tatą. "Wymiana następuje u nas w szkole. Mamy tak, że tydzień każdego rodzica kończy się i zaczyna w szkole. Uważam, że to jest najzdrowsze, bo po co sobie dorzucać emocji? I tak czasem musimy się widywać na wywiadówkach" - mówił jakiś czas temu tancerz w rozmowie z "Wprost". Czasem jednak miejscem spotkania nie jest placówka edukacyjna. Ostatnio byli małżonkowie zostali przyłapani pod jedną z warszawskich restauracji. Wszystko opisał "Fakt".

Kasia wraz z Heleną siedziały w ogródku jednej z warszawskich restauracji. Gdy Marcin podjechał pod lokal, nie zamierzał nawet na chwilę wchodzić do środka. To oznaczałoby przecież spotkanie z Katarzyną. Czekał więc na córeczkę na zewnątrz. Po pożegnaniu z mamą Helenka wybiegła na chodnik i rzuciła się w ramiona tacie. Widać, że była za nim bardzo stęskniona. Hakiel zabrał córeczkę i dopiero gdy odjechał, Cichopek wyszła z restauracji. Byli małżonkowie nie widzieli się więc ani przez minutę - czytamy w "Fakcie".

Hakiel porównuje nowy związek do małżeństwa z Cichopek. Tego błędu nie popełni

Pierwsza Komunia Św. Helenki. Wspólna ceremonia, osobne przyjęcia

Chociaż byli małżonkowie pojawili się razem na ceremonii, to wcześniej Marcin Hakiel zapewniał, że organizują osobne przyjęcia. Zrobili jednak wszystko, aby ich córka czuła się jak najlepiej. Chociaż oboje pojawili się z partnerami, Cichopek u boku Kurzajewskiego, a Hakiel razem z Dominiką, to wspólnie pozowali do zdjęć z Heleną. Po minie tancerza można wywnioskować jednak, że dłuższe spotkanie z byłą żoną nie było dla niego wymarzoną sytuacją. Zdjęcia z tego wydarzenia obejrzycie TUTAJ.

