Iwona Lewandowska od trzech lat jest w związku z artystą Jackiem Zwoniarskim. Mężczyzna oświadczył się mamie Roberta Lewandowskiego - para szykuje się teraz do ślubu. O szczegółach opowiedzieli w rozmowie z "Vivą!". Nie zabrakło również szczegółów pierwszego spotkania Zwoniarskiego z Robertem Lewandowskim i Mileną Lewandowską. Jak rodzeństwo zareagowało na nowego partnera mamy?

Robert Lewandowski miał z przyszłym mężem matki "męską rozmowę"

Robert Lewandowski stracił ojca w 2005 roku. Miał wtedy zaledwie 17 lat. Krzysztof Lewandowski zmarł na wylew w środku nocy. "Poszliśmy spać przed 22. Krzysiek zawsze pochrapywał. Obudziłam się w środku nocy, w pokoju była absolutna cisza. Zapaliłam światło, a on był już siny. Zaczęłam krzyczeć. Złapałam za telefon, zadzwoniłam na pogotowie, a oni powolutku zadawali kolejne pytania. Nie rozumiałam, co się dzieje. Po prostu wiedzieli, że do martwego nie muszą się spieszyć. Okazało się, że miał wylew" - mówiła Iwona Lewandowska w jednym z wywiadów lata temu.

Kim jest partner matki Lewandowskiego? Towarzyszył jej na trybunach

Po latach matka Roberta Lewandowskiego znalazła nową miłość. Jacek Zwoniarski początkowo nie miał świadomości, że Iwona jest mamą TEGO Roberta. Z piłkarzem zapoznał się po miesiącu znajomości, ale do dłuższej rozmowy doszło dopiero później. W rozmowie z "Vivą!" para opowiedziała szczegóły:

Pierwszy raz więc dłużej rozmawialiśmy przed meczem, na który pojechaliśmy specjalnie do Gdańska - mówił Zwoniarski. Iwona Lewandowska kontynuowała: To była taka męska rozmowa, ja w ogóle się nie wtrącałam, nie wchodziłam im w słowo. Byłam bardzo z nich dumna, bo wymieniali się poglądami. Jacek zapytał Roberta, jak to jest, że on całe życie się uczy i ciągle ciekawi go coś nowego. Nie opowiada o swojej karierze, tylko słucha, co mówi rozmówca. Tak jak Jacek.

Stosunek dzieci Iwony Lewandowskiej do związku mamy był co najmniej ostrożny. "Na początku oboje, Milena i Robert, stali na baczność, pragnąc, żeby mama "nie wariowała" i oby "niczego nie kombinowała". Robert chciał, żebym z kimś była, ale Milenka chyba trochę mniej, bo ja zajmuję się jej dziećmi" - podsumowała Lewandowska. Para chciałaby, żeby Robert został świadkiem, a córka Jacka Zwoniarskiego - świadkową na ślubie.

