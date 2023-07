Wojciech Szczęsny i jego żona Marina Łuczenko-Szczęsna od lat inwestują w nieruchomości. Małżeństwo na co dzień mieszka w Turynie, gdzie bramkarz gra w klubie Juventus F.C. Mają tam apartament z tarasem na dachu. Dużo czasu spędzają również w Polsce. W stolicy mają apartament, a pod Warszawą luksusową willę. Kupili również działkę w Zakopanem. Jakiś czas temu para została też właścicielami willi w Hiszpanii, a konkretnie w Marbelli. Artystka na Instagramie podzieliła się kadrem z jednego z licznych domów. Jest luksusowo.

Marina pokazała kuchnie. Jasno i luksusowo

Marina jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie dzieli się z fanami kadrami z życia prywatnego i z pracy. Uwielbia nagrywać zabawne, rodzinne filmiki. Czasem też uchyli rąbka tajemnicy i zdradzi, jak mieszka. Wszystkie posiadłości Szczęsnych urządzone są w stylu nowoczesnym i eleganckim. Opublikowany przez artystkę na InstaStories kadr przedstawia kawałek kuchni. Na podłodze położone jest jasne drewno w jodełkę. Fronty mebli kuchennych pokrywa boazeria, przez co wnętrze wydaje się bardzo luksusowe. Z sufitu zwisa ogromna lampa, z szklanymi, okrągłymi kloszami. Na środku pomieszczenia znajduje się wolnostojąca wyspa. Wyróżnia się ciemnymi frontami. Blat to jasny marmur. Na wyspie znajduje się zlew ze złotym kranem. Również uchwyty są w tym kolorze. Ściany w korytarzu pokrywa biała boazeria, która pasuję do frontów szafek w kuchni. Więcej kadrów z nieruchomości Szczęsnych znajdziesz w galerii u góry strony.

Marina i Szczęsny mają ogród w środku lasu. Jedna rzecz zwraca tu uwagę

Artystka nie chce mieszkać w Polsce

Marina w jednym z wywiadów przyznała, że choć uwielbia spędzać czas w Polsce, to nie wyobraża sobie mieszkać w kraju nad Wisłą przez cały rok. Przeszkodą bowiem jest długa zima. Po zakończeniu kariery męża marzy, aby przenieść się do miejsca, gdzie słońce świeci przez cały rok.