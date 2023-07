Kazimierz Marcinkiewicz i jego ukochana Isabel stali się bohaterami jednego z najgłośniejszych skandali obyczajowych. To dla niej były premier zostawił żonę i czwórkę dzieci. Nie przeszkadzała im nawet duża różnica wieku. "On ma bardzo młodą duszę. Nie poznałam 49-latka. Poznałam człowieka młodego duchem. Różnica wieku nie ma negatywnych skutków, bo uzupełniamy się. On lubi moją żywiołowość, ja jego spokój" - podkreślała ukochana Marcinkiewicza w rozmowie z magazynem "Viva" w 2009 roku. Para chętnie okazywała sobie publicznie uczucia i opowiadała o wielkiej miłości, jaka ich połączyła. "Było bardzo intensywnie. Chemia między nami była olbrzymia. On na początku miał zahamowania, opory, bał się. Ale szybko się rozkręcił. Było świetnie" - podkreślała Isabel w rozmowie z "Super Expressem". Ukochana byłego premiera była na tyle wylewna, że zdradzała także tajemnice ich pożycia. "Potrafiliśmy cały dzień spędzić razem w domu i nie wychodzić z sypialni. Jak się naprawdę kogoś kocha i jest ta fizyczność, to się nie widzi świata poza tą osobą. Okazywaliśmy sobie uczucia coraz śmielej. Szczególnie zapamiętam długi lot do Japonii. Ale to moja słodka tajemnica..." - wyznała w rozmowie z serwisem se.pl. Ostatecznie wielka miłość zakończyła się w sądzie, a była para kochanków nawet nie była w stanie spojrzeć sobie w oczy. W 2018 roku oficjalnie się rozwiedli. Od jakiegoś czasu wiadomo, że były premier znów wpadł po uszy i jest bardzo zakochany. Wygląda na to, że szykuje się kolejny ślub.

Kazimierz Marcinkiewicz znów zakochany. Robi się poważnie. "A kiedy będziesz moją żoną"

Kazimierz Marcinkiewicz znów się zakochał. Były premier już jakiś czas temu pochwalił się płomiennym uczuciem na Instagramie. Wygląda na to, że robi się coraz poważniej i już szykuje się do ślubu. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie brunetki, które opatrzył podpisem: "Najpiękniejsze szczęście na świecie, a było to TAK". Kim jest nowa ukochana byłego premiera? Zobaczcie, jak wygląda tajemnicza Martyna. To właśnie dla niej były premier przygotowuje pyszne sałatki. "Pytacie, czy Kazimierzowi udało się trafić przez żołądek do serca. Otóż zdecydowanie tak. Dodam nieskromnie - znakomicie mu to wychodzi. Smacznie, zdrowo, kreatywnie" - podkreśliła w mediach społecznościowych jego ukochana.

Ukochana Marcinkiewicza oceniła jego umiejętności. Przygotował dla niej sałatkę

Kazimierz Marcinkiewicz w najnowszej publikacji na Instagramie nawiązał też do wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera "A kiedy będziesz moją żoną" i opublikował znaczący fragment utworu, tym samym określając swoje plany wobec nowej ukochanej. "Ubiorę ciebie w błękit kwiatów, niezapominajek i bławatów, ustroję ciebie w paproć młodą i świat rozświetlę twą urodą" - napisał. Szykuje się trzeci ślub?

Kazimierz Marcinkiewicz skazany za uchylanie się od płacenia alimentów. Tak zakończyła się jego wielka miłość z Isabel

Związek Kazimierza Marcinkiewicza i Isabel zakończył się nie tylko głośnym rozwodem, ale także wielkim skandalem. Izabela zażądała od byłego premiera alimentów. Doszło nawet do tego, że komornik zlicytował mieszkanie polityka na warszawskiej Ochocie. We wrześniu 2022 roku Marcinkiewicz usłyszał prawomocny wyrok w sprawie alimentacyjnej z powództwa byłej żony. Miał nie płacić zasądzonych alimentów od sierpnia 2017 roku do maja 2020. Zaległa kwota alimentów wynosiła 136 tysięcy. Na początku roku były premier został skazany na pół roku ograniczenia wolności i prace społeczne za uchylanie się od płacenia alimentów.