Maryla Rodowicz zamieszkuje 100-letnią willę pod Warszawą. Dom położony jest w Konstancinie-Jeziornej. Posiadłość liczy ponad 100 metrów. Nie da się ukryć, że taka przyjemność sporo ją kosztowała. Piosenkarka zakupiła willę ponad kilkanaście lat temu. Była to wówczas inwestycja wraz z jej byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim. Obecnie para pozostaje w separacji. Maryla Rodowicz nadal mieszka w posiadłości wraz z kotami. Zobaczcie, jak wygląda jej wnętrze.

Jak mieszka Maryla Rodowicz? Wyjątkowy wystrój pomieszczeń

Maryla Rodowicz może pochwalić się wyjątkową posiadłością. Wnętrze luksusowej willi budzi podziw. Oprócz pracy w branży muzycznej, piosenkarka regularnie publikuje nowe zdjęcia w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zebrała prawie 150 tysięcy obserwatorów. Co jakiś czas Rodowicz publikuje zdjęcia, na których dokładnie widać wystrój jej domu. Najczęściej pokazuje ujęcia z kuchni. W pomieszczeniu znajdziemy kamienny blat oraz drewniane meble. Całość jest wykończona w jasnych kolorach. Szczególnie widoczne są także złote elementy. Ten motyw widać także w łazience gwiazdy.

Maryla Rodowicz jest bardzo przywiązana do swojej posiadłości. W rozmowie z reporterem "Super Expressu" wyznała, że uwielbia w niej mieszkać i nie zamierza tego zmieniać. "Absolutnie nie mam zamiaru sprzedawać domu, bo go kocham! Jest moim wymarzonym miejscem. Jestem skłonna żebrać na ulicy, żeby tylko utrzymać ten dom" - wyznała. W jednym z wywiadów dodała, że w różnych czynnościach pomaga jej gosposia. Kobiety przez lata zżyły się ze sobą. Piosenkarka nie chciałaby skazywać bliskiej osoby na bezrobocie, dlatego wciąż korzysta z jej usług.

Maryla Rodowicz uwielbia swój dom. Co jakiś czas pokazuje, jak jest w środku

Maryla Rodowicz jest w posiadaniu także sporego ogrodu. Na swoim profilu na Instagramie często pokazuje, jak odpoczywa na dużym tarasie. Przy ładnej pogodzie czasami również spożywa tam posiłki. Jest to także jedno z ulubionych miejsc jej kotów, które z chęcią wylegują się na zewnątrz. Raz na jakiś czas artystka korzysta z pomocy profesjonalnego ogrodnika. Uwagę zwraca również olbrzymia szafa. Piosenkarka trzyma tam niezwykłą kolekcję butów.

W posiadłości Maryli Rodowicz nie może zabraknąć także pomieszczenia do pracy. Piosenkarka ma wyjątkowy pokój, w którym trzyma wszystkie swoje nagrody muzyczne. To właśnie tam powstają jej pomysły na nowe utwory. W salonie wokalistki można zauważyć dużych rozmiarów stół z krzesłami, idealnymi na spotkanie z przyjaciółmi i rodziną. Choć utrzymanie posiadłości nie należy do najtańszych inwestycji, piosenkarka nie planuje sprzedawać domu. Wyznała, że jest to jej miejsce na ziemi. Więcej zdjęć wnętrza domu Maryli Rodowicz znajdziecie w galerii. ZOBACZ TEŻ: Zamiast "Kolorowych jarmarków" zjawiska duchowe. Nowe zdjęcie córki Rodowicz szokuje