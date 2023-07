75-letni Arnold Schwarzenegger wciąż zachwyca formą. Kluczem są trzy proste zasady

Arnold Schwarzenegger zdobył serca widzów za sprawą głównej roli w filmie "Terminator". Jednak ten austriacko-amerykański gwiazdor jest znany nie tylko z aktorstwa, ale także ze swojej nienagannej postury. W wieku 23 lat wygrał najważniejsze zawody kulturystyczne Mr Universe, a jego zdjęcie z 18-letnim kolegą stało się jednym z najlepszych memów w internecie. To właśnie wyrzeźbiona sylwetka otworzyła mu drzwi do świata kina i dzięki niej dostał pierwszą rolę w filmie "Herkules w Nowym Jorku". Więcej zdjęć aktora z młodości i nie tylko znajdziesz w galerii na górze strony.

Aktor w wieku 75 lat wciąż zachwyca wysportowaną sylwetką

Choć wszyscy zachwycają się niezwykłą jak na te lata formą aktora, to sam gwiazdor jest wobec siebie bardzo krytyczny. "Całe życie patrzę w lustro, widzę najlepiej zbudowanego mężczyznę i nagle widzę kupę g****. To okropne! Mam zmarszczki na klatce piersiowej" – stwierdził w wywiadzie "The Hollywood Reporter". Aktor podkreśla, że nigdy nie korzystał z zabiegów, które mogłyby odmłodzić jego ciało, a sposobu na utrzymanie dawnej formy szuka w "staromodnych trikach".

Jak Arnold Schwarzenegger dba o swoją formę?

Gwiazdor jest na diecie wegańskiej i najczęściej je zupy na bazie warzyw oraz pije koktajle proteinowe. Dieta to nie wszystko, aktor codziennie poświęca 90 minut na specjalnie dobrany trening. Najczęściej jest to rowerek i podnoszenie ciężarów. Schwarzenegger podkreśla, że najważniejsze są trzy rzeczy. Regularne ćwiczenia, zdrowa i odpowiednio zbilansowana dieta oraz pozytywne nastawienie do życia. Aktor chętnie dzieli się zdjęciami i filmikami z ćwiczeń na Instagramie. "Moim planem jest żyć wiecznie – i jak dotąd, nieźle mi idzie – podsumował.