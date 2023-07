Maciej Kurzajewski jest bardzo zapracowaną osobą. Dziennikarz jest gospodarzem "Pytania na śniadanie", prowadzi audycję w Polskim Radio, można także wynająć go na różne eventy i konferencje. Oprócz tego nie zapomina o aktywności fizycznej. Biega, bierze udział w zawodach triathlonowych, a także jest częstym gościem na siłowni. Jego pasją są podróże. Zwłaszcza z ukochaną Katarzyną Cichopek. Prezenter właśnie rozpoczął urlop. Pochwalił się zdjęciem. Rzadko można go zobaczyć w takiej wersji.

Kurzajewski tak przyszedł do radia. Jedną nogą już na urlopie?

Dziennikarz najwyraźniej poczuł już wakacje. Upragniony urlop Kurzajewskiego rozpoczął się 19 lipca zaraz po porannej audycji "Lato z radiem" w Polskim Radio. Prezenter pochwalił się zdjęciem ze studia na Instagramie. Zaprezentował się w zupełnie innym wydaniu niż zwykle. Maciej Kurzajewski przyzwyczaił widzów do nienagannego, eleganckiego stroju. Zazwyczaj nosi koszulę czy garnitur. Zawsze dba też o wygląd. Zdjęcia Kurzajewskiego w tej wersji znajdziecie w galerii u góry strony. Golarka idzie w ruch każdego poranka, a dziennikarz jest gładki, bez zbędnego owłosienia na twarzy. Nie tym razem. Na zdjęciu widzimy prezentera w koszulce polo i z kilkudniowym zarostem. Ewidentnie poczuł już zew przygody. A może zmienia wygląd?

Pachut chwali się, że zdobył wodospad. Cichopek pyta go o prezenty dla Dody

Kurzajewski poszedł w ślady Roberta Lewandowskiego? On też nie goli się na wakacjach

Podczas niedawnego tzw. kącika show-biznesowego w "Pytaniu na śniadanie" Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wraz z prezenterką Anną Lewandowską omawiali nowinki z życia znanych osób. Prezenterka opowiadała o tym, że Robert Lewandowski zrezygnował z golenia brody podczas urlopu. Wnet zwróciła się do gospodarza śniadaniówki. "Ja to jestem ciekawa, czy ty, nasz ananasku, też przestajesz się golić na wakacjach, czy jednak to robisz" - zagaiła zaczepnie. "Lubię takie podejście wakacyjne i w pełni Roberta rozumiem" - odpowiedział.