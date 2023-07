Remigiusz Mróz i Joanna Opozda romansują? Wymowny komentarz pisarza

Ciekawa wymiana komentarzy w mediach społecznościowych między Joanną Opozdą a Remigiuszem Mrozem trwa już kilka miesięcy. Spekulacje nasila fakt, że pisarz bardzo często podkreślał swój zachwyt nad aktorką, a nawet uczynił ją bohaterką jednej z książek "Nie ufaj mu". Opozda pojawiła się też na gali Bestsellerów Empiku, gdzie Mróz odbierał jedną z nagród. Kiedy pisarz wchodził na scenę, gwiazda robiła mu zdjęcia i wyraźnie cieszyła się z jego sukcesu.

Joanna Opozda spotyka się z tajemniczym mężczyzną. Czy to Remigiusz Mróz?

Do kin wchodzi nowy film "Barbie" i z tej okazji aktorka umieściła na swoim profilu zdjęcie w specjalnie przygotowanej różowej kreacji. "Come on, Barbie, let's go party" - napisała w komentarzu siostra Opozdy. Aktorka z kolei odpowiedziała - "Daj spokój, styknie mi na jakiś czas. Pelerynę niewidkę pożycz, to może się przejdę". Komentarz nawiązuje bezpośrednio do ostatniej sytuacji, w której Opozda została przyłapana przez paparazzi z tajemniczym mężczyzną. Więcej zdjęć Remigiusza Mroza i Joanny Opozdy znajdziesz w galerii na górze strony.

Remigiusz Mróz napisał wprost, jaka jest jego relacja z Joanną Opozdą

Zarówno aktorka jak i pisarz mają spore poczucie humoru i lubią podsycać komentarze na temat ich relacji. Nic dziwnego, że wymiana zdań, która najczęściej odbywa się na Instagramie, przyciąga uwagę wszystkich wielbicieli Mroza i Opozdy. Pod ostatnim postem dotyczącym premiery Barbie, Mróz napisał. "To jest przebiegły kod, żeby się (tu pisarz dodał ikonę kojarzącą się z jednym z serwisów plotkarskich - przyp. red.) nie dowiedział o naszym romansie". Czy pisarza i aktorkę faktycznie łączy romans? Wygląda na to, że świetnie się razem bawią. ZOBACZ TEŻ: Opozda o zdjęciach paparazzi, na których jest z mężczyzną. Mówi, że ich autor działa na zlecenie "pewnej osoby"