Rozenek i Majdan zachwycili na premierze "Barbie". A to podobieństwo? Uderzające!

19 lipca w warszawskim Kinogramie odbyła się polska premiera filmu "Barbie". Na miejscu nie zabrakło całej plejady gwiazd. Wśród nich byli obecni także Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, którzy oczarowali swoimi stylizacjami.

REKLAMA

Zobacz wideo Majdan oskarży Dodę?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zachwycili na premierze "Barbie"

Już 21 lipca do polskich kin trafi "Barbie" z Margot Robbie. Polskie gwiazdy pojawiły się na premierowym pokazie nieco wcześniej. Na miejscu zachwycała m.in. Julia Wieniawa, ale także Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, którzy wyglądali po prostu niczym Barbie i Ken.

Premiera "Barbie". Wieniawa przyjechała cabrio. Towarzyszył jej pewien mężczyzna

Małgorzata Rozenek tego wieczora postawiła na różową maxi, która ciągnęła się za nią po ziemi. Do tego dobrała białe okulary przeciwsłoneczne i jasną torebkę, ale uwagę zwracają długie rękawice. Co za klasa! Radosław Majdan z kolei założył fioletowy garnitur, który w połączeniu z elegancką koszulą i stylowym zegarkiem zrobił prawdziwą furorę. Małgorzata Rozenek porównała swojego męża do partnera Barbie, pisząc na Instagramie "Hi, Ken!".

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan Instagram

Gwiazdy hucznie przybyły na premierę "Barbie"

Na premierze "Barbie" zjawiła się również m.in. Klaudia Halejcio. Aktorka miała na sobie różową midi, którą zestawiła z błyszczącymi butami. Nie mogło również zabraknąć Joanny Opozdy, która olśniła w metalicznej sukience. ZOBACZ TEŻ: Córki Ryana Goslinga cieszą się, że gra Kena? Nie bardzo. "Są zdezorientowane"