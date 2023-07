Aida Kosojan-Przybysz to wróżka urodzona w Gruzji, która od lat mieszka w Polsce i to właśnie tutaj prowadzi działalność. Jej profile w mediach społecznościowych śledzą dziesiątki tysięcy osób, których co jakiś czas raczy wizjami i przemyśleniami. Z impetem wróciła po krótkiej przerwie.

Wróżka Aida wraca z nową wizją

Ostatni wpis wróżki Aidy pojawił się z początkiem lipca i od tego czasu dzieliła się z obserwatorami spontanicznymi wakacyjnymi kadrami. Teraz miała jednak do przekazania ważną wiadomość. Zaapelowała o zatrzymanie się na chwilę i przemyślenie tego, jak wygląda ich życie.

Zastanów się, za kim lub za czym w życiu idziesz? Co albo kto jest twoją inspiracją? Czy twoje działania są z wyboru, z konieczności, a może są ucieczką? Ponownie zadaj sobie pytanie, do kogo biegniesz lub od kogo uciekasz. Dzisiaj dzień pytań do siebie i porządków w trójkącie mocy, który jest harmonią i wewnętrzną równowagą - pisała Aida w najnowszym wpisie.

Wróżka Aida ma radę dla Polaków

Aida Kosojan-Przybysz poradziła obserwatorom, aby odnaleźli harmonię w życiu. Jak twierdzi, jest ona wrodzonym darem. "Harmonia pomiędzy twoją duszą, rozumiem i ciałem. Żyć w harmonii ze sobą i światem jest sensem, źródłem miłości i trudną sztuką życia, której się uczymy od urodzenia do zamknięcia za sobą drzwi. Zadając sobie pytania, odpowiadaj na głos" - pisała. Wróżka wspomniała również, że każdy z osobna jest kreatorem własnego życia. "Słuchaj swojego ciała. Czuj, jak reagujesz, nie bój się odpowiedzi, które usłyszysz. Prawda jest po to, by wiedzieć, na którym odcinku życia brakuje ci kolorów, bo to ty temperujesz kredki i ty tworzysz obrazy swojego życia."

