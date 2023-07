Matylda Damięcka odniosła się do wstrząsającego wydarzenia, jakie zrelacjonowano w "Faktach" TVN. Chodzi o konkretny przypadek pani Joanny, która udała się do szpitala, w trakcie ciąży, zagrażającej życiu. Kobieta wzięła tabletkę wczesnoporonną i zaczęła się po niej źle czuć zarówno psychicznie, jak i fizycznie. W związku z tym powiadomiła lekarza, a gdy znalazła się w gabinecie ginekologicznym, otoczyła ją policja. Funkcjonariusze przeprowadzili przesłuchanie jeszcze w trakcie badania. Ponadto zabrali jej telefon komórkowy oraz laptop.

Matylda Damięcka skomentowała wejście policji do gabinetu lekarskiego. Zamieściła wymowną ilustrację

"Rozebrałam się. Nie zdjęłam majtek, ponieważ wciąż jeszcze krwawiłam i było to dla mnie zbyt upokarzające, poniżające, i wtedy właśnie pękłam, wtedy wykrzyczałam im w twarz: czego wy ode mnie chcecie?! Hasło "aborcja" uruchomiło niemalże obławę. Powtarzano nieustannie słowo "przestępstwo". Ta interwencja mnie kompletnie złamała, zniszczyła mnie" - opowiadała w pokazanym materiale. Policjanci mieli utrudniać pracę lekarzom. Według relacji kobieta została przewieziona do innej placówki, gdzie czekał na nią kolejny patrol.

Matylda Damięcka została ocenzurowana w sieci. Przekazała wiadomość przez brata

Wokół tej sprawy trudno przejść obojętnie. Głos właśnie zabrała Matylda Damięcka, która w mediach społecznościowych opublikowała jednoznaczną grafikę. Na Instagramie celebrytki ukazał się obraz, na którym jest napisane: "Pod 112 dzwonisz, gdy szukasz...". Do wyboru są widoczne cztery opcje: A. pomocy, B. wsparcia w sytuacjach kryzysowych C. zaufania i empatycznych specjalistów D. obrzygania godności.

Na tym jednak nie poprzestała. Do postu został dołączony opis, w którym celebrytka opisała własną wizytę w gabinecie ginekologicznym. "Poszłam do ginekolożki na badania okresowe, zanim panią zarejestruję i rozpocznę badanie, bardzo proszę, jeżeli jest szansa, że jest pani w ciąży, proszę zrobić test domowy i wrócić do mnie tylko, jeżeli będzie pani chciała świadomie wrócić… I tak siedziałyśmy sobie ułamek sekundy w absolutnym poczuciu beznadziei, bezradności i wzajemnego zrozumienia. Warszawa, czerwiec 2022 roku" - napisała. Zaraz po tym w jednym z komentarzy zamieściła jednoznaczny wpis, w którym wyraźnie dała do zrozumienia, że żadną kobietę nie powinno spotkać to, co przydarzyło się pani Joannie w krakowskim szpitalu. "Pani Joanna i żadna z nas na to nie zasługuje, nasza reputacja cywilizowanego kraju na to k*** nie zasługuje, wstydliwe to bardzo. To będą bardzo brzydkie wybory, po waszej, naszej, z każdej najobrzydliwszej strony" - dodała.

Matylda Damięcka Fot. KAPiF