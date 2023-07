Maja Hyży zdobyła rozgłos dzięki udziałowi w programie "X Factor". Dziś spełnia się nie tylko jako artystka, ale i mama czwórki pociech oraz przedsiębiorczyni. Fani cenią jej talent, osobowość i urodę. Podczas rozmowy na Instagramie zapytaliśmy Hyży o ostatnią z wymienionych kwestii, a mianowicie o operacje plastyczne. Czy wokalistka zamierza dokonać zmiany w wyglądzie?

REKLAMA

Zobacz wideo Hyży nie przejmuje się hejtem: Ludzie piszą o tym, ale mam to w d***e

Maja Hyży chciałaby poprawić pewną część ciała

Wokalistka akceptuje siebie, w czym dodatkowo wspiera ją narzeczony. Oczywistym jest, że zwłaszcza po trzech ciążach (Hyży urodziła dwóch bliźniaków i dwie córki) ciało kobiety ulega zmianie. Czy artystka chciałaby zmienić coś w swoim wizerunku? "Ja siebie w 100% akceptuję, ale mam z tyłu głowy takie myśli, że jak skończę etap chęci posiadania kolejnego dziecka, to mogłabym zrobić coś dla siebie - operację plastyczną mojego brzucha, który nie zmieni się [sam - przyp. red.]. Nie jestem w stanie przepracować tego na siłowni czy za pomocą kremów i masażów" - wyznała wokalistka w rozmowie z Plotkiem. Dodała, że chęć zmiany wyglądu brzucha nie jest jej priorytetem i nie myśli o tym na co dzień.

Maja Hyży z partnerem Fot. KAPiF.pl

Maja Hyży o samoakceptacji i macierzyństwie

Maja Hyży pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym. Uwagę zwraca piękny kamień

Artystka podkreśla, że ciało, które nie jest ideałem nie stanowi problemu, ale brak samoakceptacji już tak. Po raz kolejny podkreśliła kwestię kochania siebie. "My, matki dużo się namęczymy przy tym macierzyństwie i coś nam się należy w zamian, żeby wrócić do formy. Nawet, jeżeli miałoby się to skończyć całą operacją". Powrót do formy sprzed ciąży nie stanowił dla Hyży problemu. Gwiazda tłumaczy ten fakt genetyką. Chciecie zobaczyć, jak wygląda Maja Hyży? Zapraszamy do naszej galerii.