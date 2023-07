Lalka Barbie powstała w 1959 roku (choć niektóre źródła podają, że rok później). Twórczyni Ruth Handler nazwała ją na cześć swojej córki Barbary (Barbie to zdrobnienie tego imienia). Świat od razu pokochał nową zabawkę - przedstawiała blondwłosą kobietę, z idealnymi proporcjami, o nieskazitelnej urodzie. Była odzwierciedleniem amerykańskiego snu o bogactwie, pięknie. Na przestrzeni lat zaczęły powstawać inne wersje lalki, pojawiła się m.in. Barbie z zespołem Downa czy jeżdżąca na wózku. Jakie wywoływała kontrowersje? Przeczytajcie o kilku z nich.

Barbie budziła wiele kontrowersji. Zareagowało nawet FBI

Jej pojawienie się już wywołało dyskusję. Zabawka przypominała dorosłą kobietę i była przeznaczona dla dzieci. Ponadto zarzucano, że promuje niezdrowe dążenie do ideału i nierealistycznego obrazu ciała. Nie jest możliwe, by osiągnąć takie proporcje, jakie promuje lalka, co może doprowadzać dziewczynki do kompleksów i wpływać na nie destrukcyjnie. Jak podaje portal themadameblue.com, "w 1965 roku pojawiła się 'Barbie Slumber Party' z różową piżamą, różową wagą ustawioną na 110 funtów (ok. 50 kg) i książką dietetyczną o tym, jak schudnąć, z tylko jedną instrukcją: NIE JEDZ!". Firma Mattel, która sprzedawała lalki, odniosła się do krytyki, jaka spadła na tę wersję ich produktu. W 1968 roku wypuścili przyjaciółkę blondwłosej Barbie, która była Afroamerykanką. Później produkowali wiele innych zabawek, nawiązujących do różnych narodowości i ukazujące inne typy ludzi.

I tu także nie obyło się bez echa. W 1997 roku wykorzystano do stworzenia lalki motyw ciasteczek Oreo. Od razu doszukano się rasizmu, bowiem zabawka miała ciemny kolor skóry, a opakowanie ozdobione było grafikami czarno-białych słodyczy. "Zdawała się drwić, mrożąc krew w żyłach, z trudnej sytuacji… [osoby], która jest postrzegana jako czarny na zewnątrz, ale biały w środku" - pisała Eula Biss w swojej książce "Notes from No Man's Land: American Essays". Portal www.humbi.pl przytacza kolejną sytuację. W 2004 roku do sprzedaży trafiła wersja "Orient Excess Barbie", która przedstawiała lalkę stylizowaną na mieszkankę Azji. Miała kimono, abażur i wachlarz, co zostało ocenione jako stereotypowe i krzywdzące. Sześć lat później dziewczynki miały w swoich domach "Video Girl" z wbudowaną kamerą - robiła zdjęcia i nagrywała filmy. Padły oskarżenia, że łatwo można ją wykorzystać do szpiegowania. Zareagowało nawet FBI, które wydało komunikat ostrzegający przed tym, że lalka może "nagrywać pornografię lub inne nieodpowiednie materiały".

Rok 1997 był niewątpliwie trudny dla firmy Mattel. Krytyka spadła na ich kolejną wersję lalki. Do sprzedaży trafiła przyjaciółka Barbie, która jeździła na wózku. Choć intencje były szlachetne, to pojawił się problem. Zabawka nie mieściła się w drzwiach domku Barbie. Firma próbowała naprawić błąd i dopasować elementy, ale po kilku próbach przerwali starania.

Przeprojektowanie świata Barbie, aby pasował do Becky [tak nazywała się lalka na wózku - przyp. red.], było zbyt skomplikowane, więc po prostu pozbyli się jej - pisała Karin Hitselberger, blogerka, która porusza się na wózku.

W tym samym roku pojawił się kolejny problem. Tym razem ze względu na hit "Barbie Girl". Mattel wytoczyła pozew przeciwko wytwórni opiekującej się zespołem Aqua. Uznali, że słowa piosenki, brzmiące np. "Możesz mnie rozebrać, gdziekolwiek chcesz", seksualizują ulubioną zabawkę dziewczynek i wpływają negatywnie na ich wizerunek. Wytwórnia także wystosowała pozew. Obydwie sprawy zostały odrzucone przez sąd, a sędzia kazał obu stronom "się uspokoić".