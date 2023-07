Andrzej Piaseczny bardzo długo nie mówił o swojej orientacji seksualnej i utrzymywał ją w tajemnicy. Przełom nastąpił dopiero w 2021 roku. To właśnie wtedy piosenkarz zdecydował się na tzw. coming out. Muzyk przyznał się do tego, że jest gejem przy okazji promocji utworu "Miłość", w którym śpiewał o uczuciu dwóch mężczyzn. "Nie możesz zasnąć i przestać śnić, a życie chciałbyś dzielić tylko z nim" - brzmi tekst piosenki. Ponadto w teledysku, obrazującym utwór, pokazano ślub homoseksualnej pary.

Andrzej Piaseczny wzruszył się na koncercie

Andrzej Piaseczny prowadzi bardzo napięte życie zawodowe, wciąż sporo koncertuje, a na wydarzaniach tłumnie zgromadzają się fani. Jakiś czas temu piosenkarz zagrał koncert w Lipce. W trakcie muzycznego przedsięwzięcia doszło do poruszającego gestu. Relacja została opublikowana na Instagramie. Widzimy na niej, że podczas śpiewania, piosenkarz otrzymał od fanów zaskakujący prezent. Była to tęczowa flaga. Nie da się ukryć, że z pozoru skromny podarunek bardzo poruszył wokalistę. W pewnym momencie na jego twarzy ewidentnie widoczne było wzruszenie. Nie przestając śpiewać, artysta chwycił flagę w dłoń i zaczął z nią delikatnie tańczyć, w rytm rozbrzmiewającej muzyki.

Piaseczny mieszka z partnerem w małej wsi. Wiemy, jak reagują sąsiedzi

Andrzej Piaseczny zaskoczony przez fanów. Drobnym prezentem okazali mu wsparcie

Przypominamy, że jeszcze jakiś czas temu w sieci pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat tego, że Andrzej Piaseczny pragnie zalegalizować związek ze swoim wieloletnim partnerem. Sam piosenkarz zapewniał, że gdyby polskie prawo zezwalało na śluby jednopłciowe, to już dawno stanąłby przed ołtarzem. Być może właśnie dlatego muzyk wzruszył się na scenie. Gest, na jaki zdobyli się fani, musiał być dla niego bardzo ważnym, a przede wszystkim wspierającym doświadczeniem. Więcej zdjęć z poruszającego występu znajdzie w naszej galerii w górnej części artykułu.

