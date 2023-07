Anna Lewandowska z zaskakującym wyznaniem. Ma pewien problem. "Blokuję się"

Anna Lewandowska nie kryła radości kiedy dowiedziała się, że wraz z mężem ma możliwość przeprowadzenia się do słonecznej Hiszpanii. W ubiegłym roku Robert Lewandowski został zakontraktowany przez FC Barcelonę, a jego żona była gotowa od razu ich spakować. Wygląda na to, że trenerka fitness już na dobre zadomowiła się w nowym miejscu. Jedna rzecz przychodzi jej jednak z trudem.

Zobacz wideo Anna Lewandowska w drodze do Polski. Opowiedziała o tym, jak aktywnie zaczęła dzień

Anna Lewandowska ma trudności z nauczeniem się języka hiszpańskiego

Pierwsze pogłoski o przeprowadzce Lewandowskich do Barcelony pojawiły się kiedy Anna poinformowała, że zaczęła się uczyć języka hiszpańskiego. Trenerka fitness staje się coraz bardziej odważna, jeśli chodzi o mówienie. Ostatnio zorganizowała nawet serię pytań i odpowiedzi na Instagramie dla zagranicznych fanów. Jedno z pytań brzmiało: "Jak twój hiszpański? Używasz go na co dzień?". Okazuje się, że Lewa miewa pewne trudności. Musiała sobie tłumaczyć odpowiedzi.

Uczę się hiszpańskiego. Nie przychodzi mi to jednak łatwo... niestety. Teraz odpowiadając na wasze pytania tłumaczę odpowiedzi. Staram się codziennie używać języka, ale jestem perfekcjonistką i niestety blokuję się przy mówieniu jeśli nie jestem czegoś pewna - wyznała Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska zdradza, jak uczy się języka hiszpańskiego

Żona Roberta Lewandowskiego nie ma zamiaru jednak się poddawać i prężnie ćwiczy posługiwanie się hiszpańskim. Zakupiła nawet planer językowy, w którym zawarto system powtórek, najbardziej przydatne słownictwo oraz gramatykę. Trzymamy kciuki za dalszą naukę! Zdjęcia Anny Lewandowskiej z Hiszpanii znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

