Edyta Górniak uchodzi za jedną z najpopularniejszych i najbardziej utalentowanych artystek polskiej estrady. Swego czasu wokalistka zasiadała nawet na fotelu jurorskim "The Voice Kids" oraz "The Voice of Poland". W wolnych chwilach artystka udziela się w mediach społecznościowych, gdzie opowiada o tym, że w życiu kieruje się przede wszystkim miłością i spokojem. Jej ostatni wpis jest jednak dość wymowny.

Edyta Górniak wyśmiewa Paullę

Edyta Górniak ma bardzo dobre relacje z częścią dziennikarzy i osobami związanymi bezpośrednio z branżą. Ostatnio jeden z nich opublikował nagranie innej piosenkarki Paulli, która wykonywała "I Need a Hero" podczas jednych z festiwali TVP. Wygląda na to, że jej wykonanie stało się obiektem żartów w otoczeniu diwy. Natychmiast została wywołana do tablicy. "Czyli tak śpiewa Paulla, gdy nie naśladuje Edyty Górniak? Edyta, a ty tak umiesz?" - pisał dziennikarz. Na jej odpowiedź nie trzeba długo czekać. Sarkastycznie zaznaczyła, że spróbuje opanować technikę koleżanki z branży. "Nie wiem, ale jak wrócę z wakacji to mogę poćwiczyć w sumie" - obiecała Górniak.

Edyta Górniak będzie uczyć, leczyć traumy

Kilka dni temu Edyta Górniak podzieliła się z fanami ważną informacją. Niebawem wystartuje z nowym biznesem, jakim będą warsztaty leczenia traumy "bez uszkodzenia korzenia duszy". Będzie na nich opowiadać o tym, jak być szczęśliwym i opanowanym w życiu codziennym. Za takie doświadczenie diwa liczy sobie około 965 zł, w co wliczony jest obiad, kawa, herbata i woda. Zdjęcia Edyty Górniak znajdziesz w naszej galerii na górze strony.