Doda szukała partnera w programie Polsatu "Doda.12 kroków do miłości", jednak ostatecznie żaden z kandydatów nie okazał się być dla niej odpowiedni. Po emisji show wyszło na jaw, że piosenkarka spotyka się ze sportowcem Dariuszem Pachutem, byłym Doroty Gardias. Wydawali się być ze sobą bardzo szczęśliwi, jednak nagle przestali się obserwować na Instagramie i zniknęły ich wspólne zdjęcia. Fani zaniepokoili się, że to oznacza koniec relacji. Doda do tej pory nie odniosła się do ostatnich zdarzeń, jednak najnowsze nagranie jest dość wymowne. Wokalistka ma już za sobą dwa małżeństwa, a także kilka związków, o których było głośno w mediach. Pamiętacie wszystkich partnerów Dody?

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o festiwalu i związku z Dariuszem Pachutem

Doda i Radosław Majdan

Niewiele osób o tym wie, ale Doda w czasach, gdy występowała w programie "Bar" spotykała się z niejakim Damianem. Jej pierwszy medialnym związkiem był jednak ten z Radosławem Majdanem. To właśnie w reality show wypatrzył ją piłkarz. Zaprosił ją na randkę i tak się zaczęło. W 2005 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Majdan pojawił się w teledysku zespołu Virgin do piosenki "Dżaga", w którym nie brakowało pikantnych scen. Intensywny związek zakończył się jednak trzy lata po ślubie. Doda ujawniła, że mąż nie był jej wierny, a o jego zdradach zdarza się jej wspominać do dziś. Były piłkarz pierwszy raz się do tego odniósł w rozmowie z Plotkiem.

Doda, Radosław Majdan KAPIF

Doda i Nergal

W 2009 roku Doda zaczęła spotykać się z liderem grupy Behemoth Adamem "Nergalem" Darskim. Wydawali się być całkowitymi przeciwieństwami. On - mroczny i ubrany na czarno, ona za to słynęła w tamtych czasach z zamiłowania do różu. Nergal oświadczył się Dodzie. W tym czasie jednak ciężko zachorował. Muzyk zmagał się z białaczką. Piosenkarka bardzo go wspierała i apelowała o zapisywanie się do banków potencjalnych dawców szpiku.

Wywołał skandal na planie "Plebanii". Zostawił żonę dla 34 lata młodszej kobiety

Po dwóch latach związek się jednak zakończył i to Nergal miał zerwać z Dodą. Rąbka tajemnicy na temat powodów zerwania ujawnił w swojej książce. "Myślę, że Dorota podczas mojej choroby w dużej mierze zrezygnowała z siebie. I ja i ona nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak wiele nas to siły kosztowało. Pewnie więcej ją, bo moje cierpienia były bardziej natury fizycznej. U istoty związku dwojga ludzi leżą kompromisy, a mam wrażenie, że nie w każdym aspekcie byliśmy na nie gotowi. Chcieliśmy zachować swoje miejsca, swoją przestrzeń życiową. Może nie powinienem tego mówić, ale już podczas choroby zaczęło do mnie docierać, że bardzo wiele z tej przestrzeni oddałem Dorocie albo po prostu wyzbyłem się pewnych rzeczy dla niej, nie dla siebie" - napisał.

Doda i Nergal KAPiF

Doda i Błażej Szychowski

Kolejnym partnerem Dody był Błażej Szychowski, tancerz i choreograf. Mężczyzna pracował przy koncertach gwiazdy. Ta miłość nie trwała jednak długo. Rozstali się w 2012 roku. Doda podkreślała jednak, że pozostają w przyjacielskich relacjach.

Doda i Błażej Szychowski Kapif

Doda i Emil Haidar

Kolejny związek Dody zakończył się dużym skandalem. Z biznesmenem Emilem Haidarem piosenkarka zaczęła spotykać się w 2014 roku. W 2015 roku zaręczyli się, jednak po kilku miesiącach zerwali. Byli partnerzy walczyli między sobą w sądzie. Haidar oskarżył ją o to, że zmusiła go do przyznania się rodzicom, że jest "alkoholikiem i narkomanem" i zagroziła, że jeśli tego nie zrobi, to "pokaże nagrania, na których robi patologię". Doda jednak twierdziła, że nie chciała być sama z nałogiem narzeczonego, więc zwróciła się do jego rodziców z prośbą o pomoc. Haidar domagał się także zwrotu drogich prezentów, jakimi obdarował ją w trakcie związku. Chodziło o biżuterię i ubrania oraz warty 180 tysięcy pierścionek zaręczynowy. Doda wygrała sprawę, jednak zwróciła pierścionek byłemu narzeczonemu. "Jak się z nim rozstałam, to z tej złości pozwał mnie do sądu, zrobił mi sprawę cywilną, że mam mu oddać wszystkie prezenty za rażącą niewdzięczność i pierścionek zaręczynowy. A, że sprawę wygrałam, to teoretycznie nie musiałam tego robić. Wiedząc jednak, że ma jakiś dług w Urzędzie Skarbowym, to poszłam tam w walentynki z zawiniętym w kokardę pudełeczkiem z balonem z sercem. Zamówiłam wszystkich paparazzi i tak weszłam do urzędu" - opowiadała Doda w "Hejt Parku".

Doda i Emil Haidar KAPIF.pl

Doda i Emil Stępień

Doda początkowo twierdziła, że z producentem filmowym Emilem Stępniem łączy ją tylko przyjaźń. Nic dziwnego, że fani byli zaskoczeni, gdy piosenkarka pochwaliła się na Instagramie zdjęciami ze ślubu w Marbelli. Małżeństwo pracowało razem nad filmem "Dziewczyny z Dubaju". W 2021 roku zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o rozpadzie związku Dody i Emila Stępnia. Ostatecznie piosenkarka potwierdziła, że złożyła pozew o rozwód w czerwcu tego samego roku. Kilka miesięcy później ich małżeństwo się zakończyło. Wybuchła też afera związana z produkcją filmu. Doda ujawniła, że razem z Marią Sadowską zostały odcięte od projektu przez Stępnia.

Małżeństwo Małgorzaty Kożuchowskiej przechodzi kryzys? Aktorka zabrała głos

Piosenkarka nie ukrywała, że drugie małżeństwo było toksyczne i sporo ją kosztowało. Mąż miał też przed nią tajemnice. "Gdy dzwonił, a jego imię pojawiało się ekranie telefonu, dostawałam duszności ze stresu. Nie mogłam oddychać. Zresztą on o tym doskonale wie" - mówiła w rozmowie z "Wprost".

Doda, Emil Stępień Fot. KAPiF

Doda i Max Hodges

Jeszcze zanim Doda ogłosiła, że się rozwodzi z Emilem Stępniem, fani dotarli do jej zdjęć, na których pozowała z tajemniczym Amerykaninem, Maxem Hodgesem. Okazuje się, że po rozstaniu z mężem połączyło ją coś więcej z przystojnym modelem. Mężczyzna odwiedził ją nawet w Polsce, poznał jej rodziców, mieszkających w Ciechanowie i towarzyszył piosenkarce na gali. Ich relacja jednak szybko się rozpadła. Doda nie wyobrażała sobie związku na odległość. Max Hodges jednak wciąż nie może zapomnieć o piosenkarce. Niedawno opublikował wspólne nagranie z Dodą i wyznał jej miłość. Więcej zdjęć Dody z byłymi partnerami znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Doda i Max Hodges Instagram/ @dodaqueen