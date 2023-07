Pewien mężczyzna z Chin przez jakiś czas nie czuł się zbyt dobrze. Pewnego dnia tuż po obudzeniu się poczuł dziwny dyskomfort w uchu. Nie czekając długo, udał się do lekarza. Doktor wykonał badanie i zajrzał do kanału słuchowego. To, co tam ujrzał, przeszło jego najśmielsze oczekiwania. Nie da się ukryć, że i dla pacjenta, i dla lekarza było to ogromne zaskoczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Pająki, mrówki, mole... Sprawdź, jak domowymi sposobami pozbyć się insektów

Mężczyzna z Chin poszedł do lekarza z bólem ucha. Nie uwierzycie, co znajdowało się w środku

15 lipca z pewnością nie był łatwym dniem dla mężczyzny z miasta Shangrao. Obudził się z dziwnym bólem w uchu. Chińczyk wybrał się zatem do lekarza, aby sprawdzić, co się dzieje. Podczas badania otoskopem, doktor zamarł. Okazało się, że w uchu pacjenta zagnieździł się pająk. Jak podaje zagraniczny portal todaytimeslive.com, pierwszą rzeczą, która pojawiła się na monitorze, było...osiem odnóży. Okazało się, że pająk zdążył nawet zrobić pajęczynę.

Mężczyzna z Chin miał pająka w uchu fot. Youtube/@BreakingOne/screenshot

Do sieci trafiło nagranie dla osób o mocnych nerwach. Widać na nim, jak pająk wpada w swoją własną pułapkę i nie może się wydostać. Na szczęście, lekarz rozwiązał sytuację. Za pomocy kleszczy pozbył się intruza z ucha pacjenta. Niestety, pająk spowodował uszkodzenie bębenka i przewodu słuchowego zewnętrznego. Na szczęście uszkodzenia po kilku dniach zregenerowały się same.

Kylie Jenner postarzyła sobie twarz. Tak będzie wyglądać jako babcia

Ta tiktokerka również miała nieprzyjemną przygodę. Tym razem chodziło o kleszcza. Przed okropną sytuacją uratowały ją włosy na nogach

Pewna tiktokerka jakiś czas temu opowiedziała o swojej nietypowej historii. Kobieta przez jakiś czas nie goliła nóg. Przekonała obserwatorów, że nieogolone włosy mogą nawet uratować życia. Wyznała, co ją spotkało. Tiktokerka o nicku @emmaakiko opowiedziała, że pewnego wieczoru, kładąc się do łóżka, poczuła coś dziwnego na swojej nodze. Jak się okazało, był to kleszcz. Szybko ściągnęła intruza z ciała. Zdążyła się go pozbyć, zanim ją ukąsił. Użytkowniczka stwierdziła, że gdyby nie włosy na nogach, kleszcz dostałby się na jej skórę. Warto przypomnieć, że ugryzienie może powodować boreliozę. Kobieta nie ukrywała, że miała wiele szczęścia.