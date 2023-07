Marcin i Rafał Mroczkowie od ponad dwóch dekad występują w serialu "M jak miłość". Bliźniacy dojrzewali na oczach widzów. Choć możemy oglądać ich na antenie od wielu lat, nadal cieszą się sporą popularnością. Niedawno bracia obchodzili 41. urodziny. Z tej okazji opublikowali w mediach społecznościowych fotografię, na której pozują ze wspólnym tortem.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Mucha zatrudniła ekipę do układania kartonów w piwnicy

Bracia Mroczkowie świętują urodziny. Internauci nie mogli uwierzyć, że mają tyle lat

Pomimo iż Marcin i Rafał Mroczkowie wystąpili w kilku filmach i serialach, kojarzeni są głównie z ról Piotra i Pawła Zduńskich. W serialu "M jak miłość" zaczęli występować jako nastolatkowie. Dziś to już dojrzali mężczyźni, którzy niedawno świętowali 41. urodziny. Na Instagramie pochwalili się wspólnym tortem.

Wszystkim 41-latkom, zwłaszcza spod znaku Raka życzymy… miłości, wiary w siebie i ludzi, spełniania marzeń, radości, równowagi, wewnętrznego spokoju, akceptacji - napisali pod urodzinową fotografią.

W komentarzach fani zasypali braci życzeniami. "Wszystkiego najlepszego dla najfajniejszych bliźniaków na świecie", "Jesteście niesamowici! Dużo zdrówka i spełnienia marzeń" - winszowali internauci. Niektórzy nie mogli uwierzyć, że bliźniacy świętują już 41. urodziny. "Dajcie numer do tej czarownicy, co was zaklęła w czasie! Mogę potwierdzić, że na żywo maks. 33!" - napisała jedna z fanek.

Marcin Mroczek na nagraniu z dziećmi. W komentarzach burza. Wytłumaczył się

Marcin Mroczek spędził urodziny w towarzystwie najbliższych. "Imprezki hucznej nie było"

Marcin Mroczek pochwalił się też, jak świętował ten wyjątkowy dzień. Okazało się, że zrezygnował z urodzinowego przyjęcia i spędził czas z rodziną. "Tak to już 41-latek na karku. Imprezki hucznej nie było za to cudowny dzień z rodziną pełen zabawy i wspólnych przeżyć. Dzięki wszystkim za życzenia i czekam na więcej w komentarzach" - napisał na Instagramie. Jeśli chcecie zobaczyć więcej urodzinowych kadrów serialowego Piotrka, zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.