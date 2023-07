Teresa Parent ma 45 lat i pracuje jako nauczycielka w Kalifornii. Od jakiegoś czasu kobieta działa prężnie w mediach społecznościowych, gdzie na TikToku obserwuje ją już ponad milion użytkowników. Wszystko dzięki spektakularnej metamorfozie, którą dzieli się z innymi, by zainspirować innych do zmiany nawyków żywieniowych i walki o zdrowie. Przed tym jak schudła niecałe 170 kilogramów, ważyła ponad 100 kilo więcej.

Problemy rodzinne pchnęły ją do kompulsywnego jedzenia

Teresa Parent zaczęła tyć ponad 20 lat temu, gdy kompulsywnie objadała się po samobójstwie brata. Długo zarzucała sobie, że nie potrafiła mu pomóc z problemami. Dwa lata później kobieta straciła matkę, więc miała poczucie, że nie ma już dla kogo żyć. By poradzić sobie z problemami, wypełnić poczucie winy i tęsknotę za bliskimi, spożywała dziennie aż dziesięć tysięcy kalorii. W końcu jej waga wskazywała ok. 270 kilogramów. Doprowadziło ją to do zawału, co okazało się ważnym punktem zwrotnym. Nauczycielka usłyszała od lekarzy, że jeśli nie zacznie walczyć o zdrowie, nie dożyje 40 roku życia. Najpierw Teresie udało się zrzucić 60 kg, po czym przeszła operację zmniejszenia żołądka. Przez kolejne lata straciła ponad 100 kg. Ostatecznie, w ciągu 4,5 roku schudła prawie 170 kg. Gdy zdjęcia swojej metamorfozy zaczęła pokazywać w sieci, internauci nazwali ją "wojowniczką utraty wagi". Zdjęcia Teresy sprzed metamorfozy i po znajdziesz w galerii na górze strony.

Zwisająca skóra uniemożliwiała jej funkcjonowanie

Walka z nadwagą przyniosła Teresie kolejny problem, czyli zwisającą skórę, którą zmuszona była usunąć chirurgicznie. Ważyła ponad 20 kilogramów i sprawiała wiele problemu. Kobieta nie mogła się np. schylić by założyć buty. "Pracowałam naprawdę ciężko przez ostatnie cztery i pół roku, aby zrzucić 168 kilogramów i za cztery dni przejdę operację usunięcia zwisającej skóry z brzucha. Możecie zauważyć, że sięga ona aż do moich kolan. Tak to wygląda, kiedy siedzę. Sprawia, że wyglądam na większą, niż jestem. To jest bolesne, wstydliwe i żenujące. Staram się jednak skupić na tym, że ciężko pracowałam nad tym, aby ocalić własne życie - przyznała Parent w nagraniu na TikToku.

Gdy operacja się udała, Teresa Parent nie ukrywała swojej radości. Teraz nie ma problemu, by pokazać swoje zdjęcia z basenu i po prostu cieszy się życiem i czynnościami, które wcześniej wydawały się jej niemożliwe. "Moje serce nigdy nie było tak pełne miłości i wdzięczności dla wszystkich, którzy zebrali się, aby urzeczywistnić to marzenie. To jest to, co chciałam na Boże Narodzenie. To najlepszy prezent na świecie! - napisała szczęśliwa kilka miesięcy temu.

