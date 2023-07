22-letnia influencerka nie żyje. Rodzina zabrała głos i przestrzega

Annabelle Ham to 22-latka, która na Instagramie zebrała ponad 70 tys. obserwujących. Influencerka wrzucała głównie zdjęcia z podróży, w towarzystwie przyjaciół, nierzadko pokazywała także swoje stylizacje. Ham zmarła 15 lipca 2023 roku, o czym jako pierwsze poinformowało uniwersyteckie stowarzyszenie Alfa Oikron Pi w Georgii, którego była członkinią.

REKLAMA

Nie żyje youtuber Rafał Górecki znany jako Ravgor. "Dzielnie i otwarcie walczył"

22-letnia influencerka nie żyje. Znamy przyczynę śmierci

18 lipca na koncie Ham pojawiło się oświadczenie rodziny zmarłej, w którym została podana przyczyna śmierci 22-latki. Influencerka zmarła wskutek ataku epilepsji. "Tu rodzina Annabelle. Piszemy to z ciężkim, ciężkim sercem. Annabelle doświadczyła epizodu epilepsji i udała się do bram niebios. Zmagała się z tym problemem przez długi czas i chciała o tym głośno mówić, co będziemy teraz robić my, na jej cześć" - czytamy. W dalszej części wpisu rodzina poprosiła o modlitwę ku intencji zmarłej oraz nierozpowszechnianie spekulacji na temat przyczyny śmierci. "Prosimy o modlitwę oraz uszanowanie spokoju najbliższych w tym trudnym czasie. Dajcie nam wszystkich szansę na przeżycie żałobę. Nie publikujcie ani nie rozpowszechniajcie spekulacji, które są bezpodstawne. (...) Niepotrzebne komentarze szkodzą nam wszystkim. To czas na wspomnienia i żałobę. Dziękujemy" - napisała rodzina Ham.

Ludzie życzą śmierci narzeczonej zmarłego blogera. Jest apel o opamiętanie

Obserwatorzy komentują śmierć 22-letniej influencerki

Obserwatorzy w komentarzach wyrażają słowa szacunku wobec zmarłej oraz składają kondolencje w stronę najbliższych. "Była aniołem. Tak bardzo mi przykro", "Modlimy się za was. Annabelle była niezwykła", "Była słońcem w ludzkiej postaci. Wszyscy mieliśmy szczęście doświadczyć jej światła i miłości" - czytamy.