Kto jak kto, ale Izabela Janachowska kocha otaczać się luksusem. Razem z mężem Krzysztofem Jabłońskim i synkiem Christopherem często podróżują po najróżniejszych i najbardziej egzotycznych zakątkach świata, chętnie chwaląc się nimi w mediach społecznościowych. Jak można się domyślić, ich posiadłość również do luksusowych należy. Nie tak dawno Janachowska pokazała pokój czteroletniego syna, który wygląda niczym wprost wyciągnięty z katalogu wnętrz. Na próżno szukać w nim typowych dziecięcych dekoracji. Teraz prezenterka telewizyjna pochwaliła się innymi pomieszczeniami.

Pokazała wnętrza luksusowej willi. Ciekawe rozwiązanie dla biblioteczki

Izabela Janachowska udostępniła krótki filmik, na którym możemy podejrzeć jak mieszka. Celebrytka pokazała między innymi fragment sypialni - na ścianie znajduje się okrągłe lustro na całą ścianę, a w nim odbija się wielkie łóżko. W kącie ustawiono spory fotel i marmurowy stolik. Ta przestrzeń okazała się idealnym miejscem do czytania książek. A skoro już o książkach mowa, to nie sposób nie wspomnieć o biblioteczce Janachowskiej. W większości domów książki są prezentowane z dumą przez właścicieli. Tutaj zostały one schowane w szafie, za drewnianymi drzwiczkami.

Ekspertka ślubna pokazała również fragment salonu. Tak samo jak w pozostałych pomieszczeniach dominuje kolor szary i drewniane podłogi. Niecodziennym elementem wystroju są lampy w przeróżnych kształtach - znajduje się ich w tym domu tak dużo, że można śmiało stwierdzić, że to ulubiony dodatek Janachowskiej. Więcej zdjęć z jej mieszkania znajdziecie oczywiście w naszej galerii. Podoba wam się styl prezenterki i jej męża?

